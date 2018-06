Huế - Viettel : Trong khi Huế có vẻ hụt hơi khi tụt xuống vị trí thự 5 trên BXH với 2 trận hòa liên tiếp trước Long An và Dắk Lắk thì Viettel vẫn bất bại từ đầu giải và đang dẫn đầu BXH. Nếu không giành chiến thắng trận này, Huế khó có thể tiếp tục cuộc đua thăng hạng mùa này.

Quyết tâm và lợi thế sân nhà của Huế sẽ đấu với sự tự tin và khí thế hừng hực của Viettel, báo trước một trận cầu đầy hấp dẫn.

Một pha tranh bóng của tiền đạo số 10 Bùi Quang Khải của đội Viettel (áo đỏ).

Bình Định – Long An: Bình Định đang đứng cuối BXH trong khi Long An (áo đỏ) chưa thua trận nào. Nếu không tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành ít nhất 1 điểm trước Long An, Bình Định khó có thể cải thiện vị trí và đối mặt với mùa giải với tâm lý cực kỳ tồi tệ.

Trái lại, Long An đang ở vị trí thứ 3 và đầy quyết tâm bám đuổi hai đội phía trên là Đồng Tháp và Viettel. Dự kiến trận cầu sẽ vô cùng quyết liệt và không dễ dàng cho cả 2 đội.

Long An (áo đỏ) là một đội bóng mạnh của giải Hạng Nhất Quốc gia An Cường 2018.

Hà Nội B – Đồng Tháp: Trận này được đánh giá là đồng cân nhất ở vòng 7. Hà Nội B đứng thứ 4 BXH nhưng chỉ kém đội thứ 2 (Đồng Tháp) và 3 (Long An) lần lượt là 2 và 1 điểm.

Nếu giành chiến thắng trận này, Hà Nội B sẽ vượt lên chính đối thủ Đồng Tháp. Hà Nội B đang là 1 trong 2 đội dẫn đầu giải với số bàn thắng (11 bàn cùng với đội đầu bảng Viettel), với lợi thế sân nhà, chắc chắn Hà Nội B sẽ quyết liệt soán ngôi Đồng Tháp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng, vì Đồng Tháp có phong độ khá tốt, hiện xếp thứ 2 trên BXH. Đồng Tháp (áo vàng) dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở Giải VĐQG không dễ gì để đối thủ vượt mặt. Dự kiến, trận cầu rất hấp dẫn và kết thúc với tỷ số hòa.

VietBao.vn