Sáng ngày 27/07 giải Golf BM & Partners Championship lần thứ I đã được diễn ra trên Sân golf Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với thông điệp Gắn kết yêu thương…

Giải Golf BM & Partners Championship đã diễn ra vào cuối tuần qua với sự tham dự của hơn 220 golfer tham gia tranh tài, là lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội, doanh nhân tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước.

​Cơ cấu Giải sẽ được chia thành 4 Bảng A, B, C & Nữ theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Bảng A (HDC 0 -15); Bảng B (HDC 16-23); Bảng C (HDC > 24); và Bảng Nữ (HDC 0-36).

Tại giải đấu này các golfer sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng vô cùng giá trị như 5 chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm dành cho giải bestgross , và các giải nhất bảng.

Đồng thời cũng là dịp cho các golfer thử vận may với các giải Hole In One với nhiều phần thưởng giá trị cao như 2 xe Mazda CX5, 2 bộ gậy Honma, 1 bộ gậy Callaway và hơn 01 tỷ tiền mặt.

BTC trao giải cho các tay golf thắng cuộc

Đây là giải đấu do Công ty TNHH Truyền thông và Nghệ thuật Bình Minh và Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức với mục đích kêu gọi, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp vào quỹ “Gắn kết yêu thương” nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Và ở giải đấu lần đầu tiên này, BTC đã đấu giá từ thiện được hơn 230 triệu đồng từ các mạnh thường quân để gửi tới các gia đình khó khăn, nâng cao cuộc sống an sinh…

P.V

VietBao.vn