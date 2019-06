Từ ý tưởng của cố nhà báo Đỗ Minh Hùng, Báo Pháp luật TP.HCM đã lần đầu tiên tổ chức giải thưởng Fair Play – Bóng đá cao thượng nhằm cổ vũ cho những hành động đẹp trong bóng đá.

Trong lần đầu tiên tổ chức, giải thưởng Fair Play 2012 đã vinh danh cầu thủ Võ Nhật Tân với hành động tố cáo hành vi tiêu cực của đồng đội.

Võ Nhật Tân được vinh danh trong lần đầu tiên giải thưởng Fair Play được tổ chức.

Trong tờ trình của CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An, gửi LĐBĐ Việt Nam (VFF), Công ty VPF và BTC giải hạng Nhất quốc gia 2012, trong đó ghi rõ:

“Vào lúc 12 giờ 30, cầu thủ Võ Nhật Tân (đội Đồng Tâm Long An) có nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Trung - cựu cầu thủ Sài Gòn FC, từ số điện thoại 098778… đưa ra đề nghị trong trận đấu lúc 15 giờ 30 với đội Xi măng Fico Tây Ninh, nếu Tân thi đấu tiêu cực để CLB Bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh giành thắng lợi trong trận đấu với CLB Đồng Tâm Long An thì giám đốc điều hành CLB Bóng đá Fico Tây Ninh sẽ lo mọi chuyện. Trung còn nói thêm là “làm việc” thêm với cầu thủ cho chắc chứ thực chất là đã “lo” trọng tài xong xuôi hết rồi. Không những gọi cho Tân, Trung còn nói sẽ gọi thêm cho vài cầu thủ nữa trong đội Đồng Tâm Long An cùng làm độ.

Sau đó, Tân báo lại toàn bộ sự việc trên cho Đội trưởng Phan Văn Giàu và HLV phó Ngô Quang Sang và hai người này đã báo cáo lại cho Giám đốc điều hành CLB là anh Võ Thành Nhiệm và Trưởng đoàn Lê Minh Trí để có hướng giải quyết và khắc phục”.

Dựa trên tờ trình trên, Hội đồng Thẩm định (HĐTĐ) giải Fair Play đánh giá rất cao hành động này và thống nhất 100% đưa vào đề cử chính thức Fair Play 2012.

Ba đề cử cầu thủ Võ Nhật Tân, HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài Võ Minh Trí vào chung kết Fair Play 2012.

Ông Mai Ngọc Phước, Trưởng ban tổ chức giải Fair Play 2012 nhắc lại hành động tố cáo tiêu cực của Võ Nhật Tân giống như đồng nghiệp Phan Văn Tài Em lên tiếng ở SEA Games 2005 giúp cơ quan điều tra bóc gỡ một đường dây tiêu cực. Ông đặt vấn đề hai cầu thủ này đều của một CLB, chứng tỏ công tác giáo dục cầu thủ của ĐT Long An rất tốt.

Trong khi đó, các thành viên trong HĐTĐ nhận định hành động của Võ Nhật Tân là rất dũng cảm và đặt vấn đề Tân có thể bị các cầu thủ khác không cùng chí hướng với Tân tẩy chay hoặc trả thù anh ta thì sao? Vì thế, đây là đề cử chính xác và hợp lý, cần được biểu dương để các CLB khác noi gương.

Chia sẻ về hành động của mình, Võ Nhật Tân bộc bạch, “Tôi từng chứng kiến những người nông dân bỏ cả tuần làm công để đến sân mua một chiếc vé và xem chúng tôi thi đấu. Tấm lòng đấy không cho phép chúng tôi thi đấu tiêu cực hoặc thỏa hiệp với kẻ xấu để kiếm lợi cho bản thân mà làm thiệt hại cho toàn đội, cho người hâm mộ. Chúng tôi có thể sống nghèo nhưng không thể bán đứng các đồng đội và người hâm mộ hết lòng vì đội bóng. Phải trọng tấm lòng của người hâm mộ…”.

Tại buổi lễ trao giải Fair Play 2012, hành động của Võ Nhật Tân đã giành giải nhất Fair Play 2012, vượt qua hai đề cử khác của HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài Võ Minh Trí.

Sau khi nhận giải nhì Fair Play 2012, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã trao lại toàn bộ số tiền 10 triệu đồng của giải cho Báo Pháp Luật TP.HCM để giúp đỡ các trường hợp khó khăn.

Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em và cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang tại lễ trao giải Fair Play 2012.

Tại buổi lễ trao giải Fair Play 2012, BTC cũng tiến hành trao giải thưởng vinh danh Fair Play 2012 cho cầu thủ Phan Văn Tài Em và cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang vì những cống hiến không mệt mỏi vì một nền bóng đá Việt Nam xanh, sạch, đẹp.

Ngày 26-6 tới, tại trụ sở báo Pháp luật TP.HCM sẽ diễn ra lễ công bố giải thưởng Fair Play 2019. Đây là năm thứ 8 báo Pháp luật TP.HCM tổ chức giải thưởng này.

