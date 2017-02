- Đến phút chót, Nam Định và Thái Bình được chọn là hai địa phương đăng cai vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 thay vì Nam Định và Quảng Bình như kế hoạch ban đầu.

Sở dĩ có sự thay đổi này vì hai địa phương Nam Định và Thái Bình đảm bảo được hệ thống cơ sở vật chất. Mặt khác, Nam Định và Thái Bình cũng là nơi có lượng người hâm mộ môn bóng chuyền đông đảo, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm khi giải đấu bắt đầu.

Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 sẽ được khởi tranh từ ngày 21-28/3, quy tụ 12 đội nam và nữ tham dự. Kết thúc vòng 1, các đội nhất, nhì nam, nữ của hai bảng A và B sẽ thi đấu tranh Cúp Hùng Vương.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A của nam gồm đương kim vô địch Thể Công, Biên phòng, Becamex Quân đoàn 4, Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Vật liệu xây dựng Bình Dương. Bảng B có Sanest Khánh Hòa, Maseco TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Quân khu 4.

Tại bảng A của nữ có Thông tin LienVietpostBank, VTV Bình điền Long An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tân Bình-TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang-Hà Nội. Bảng B gồm Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa, PVD Thái Bình, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Đắk Lắk.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Trần Đức Phấn, giải năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn, kịch tính vì các đội đều có sự chuẩn bị và đầu tư tốt. Qua giải, Liên đoàn bóng chuyền sẽ tìm thêm những gương mặt mới bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 29 vào tháng 8 năm nay.

Bảo Lâm

VietBao.vn