Dư âm của trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia chiều 11-5 trên sân Pleiku (Gia Lai) giữa HAGL và Hà Nội vẫn chưa dứt, khi tới đây Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ nhóm họp để phạt nguội một số hành vi phản cảm.

Trước đó, cuộc đọ sức giữa đội bóng phố Núi và đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League diễn ra hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội, rất nhiều pha bóng đẹp nhưng bên cạnh đó là cả những tranh cãi, xuất hiện cả trong và ngoài sân.

Trọng tài Ngô Duy Lân cho biết do bị Thành Lương chửi nên mới quyết định rút thẻ đỏ

Phút 84, Thành Lương trong một pha bật cao tranh bóng với Văn Thanh của đội chủ nhà đã ngã nhào xuống sân. Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi phạt và xác định lỗi thuộc về đội trưởng đội khách. Bức xúc với quyết định này, Thành Lương phản ứng và ngay lập tức bị trọng tài người Long An rút thẻ vàng và ngay sau đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Giám sát trọng tài trận đấu này là ông Lương Thế Tài cho biết trong báo cáo gửi về, trọng tài Ngô Duy Lân trần tình quyết định này xuất phát từ việc Thành Lương phản ứng và chửi thề trọng tài. Chi tiết này cũng được ghi vào biên bản trận đấu gửi lên ban tổ chức.

Những hình ảnh xấu xí của trận đấu chưa dừng ở đó. Ngay sau khi Thành Lương bị thẻ đỏ, HLV Chu Đình Nghiêm trút tức giận và những lời lẽ miệt thị hướng vào trọng tài, để rồi cùng bị đuổi như học trò. Khi bị yêu cầu vào đường hầm sân Pleiku, ông Nghiêm còn va chạm với một trọng tài giải hạng Nhất, rất may lực lượng an ninh có mặt kịp thời can ngăn, hạ nhiệt những cái đầu nóng.

HLV Chu Đình Nghiêm bị đuổi khỏi sân vì phản ứng thái quá và có lời lẽ xúc phạm trọng tài

Kết thúc trận đấu, đội Hà Nội không cử đại diện ban huấn luyện dự họp báo, dù ban tổ chức sân và điều phối viên đã yêu cầu trên loa tới 3 lần (thông tin từ Trưởng ban tổ chức sân Pleiku Huỳnh Mau). "Trọng tài bắt thế thì còn họp báo làm gì" - đó là lý giải của trợ lý HLV đội Hà Nội, Văn Sỹ Sơn.

"Chúng tôi nhận lỗi về công tác bảo vệ trận đấu chưa thật chu toàn khi để cho khán giả ném vật cứng xuống khu vực kỹ thuật đội Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi rất thất vọng trước hành vi ném chai nước của ông Nguyễn Quốc Tuấn. Hành vi thiếu văn hóa, coi thường khán giả ấy khiến cho lực lượng cảnh sát rất vất vả để lập lại trật tự. Không chỉ ném chai nước, ông Tuấn còn chửi tục, thách thức khán giả Gia Lai" - ông Huỳnh Mau - Trưởng ban tổ chức sân Pleiku.

Ngay sau trận đấu, một đoạn video đăng tải đoạn video từ góc quay trên khán đài sân Pleiku cho thấy rõ ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành CLB Hà Nội và là con Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội, ném chai nước vào khán giả sân Pleiku để "trả đũa" việc một số cổ động viên quá khích ném chai lọ và có lời lẽ phản cảm nhằm vào bố mình và các thành viên đội bóng. Ông Tuấn lý giải hành động thiếu kiềm chế của mình là vì "không người con nào ngồi im khi thấy bố mình bị lăng mạ cả".

Có thể hiểu được trạng thái tâm lý của các thành viên CLB Hà Nội trong một trận đấu căng thẳng. Thế nhưng, việc đổ lỗi cho trọng tài, cho cổ động viên Gia Lai hay việc dùng lời lẽ, hành động phản cảm để đáp trả lại như cách ông Giám đốc điều hành làm, rõ ràng không phải lựa chọn duy nhất và càng không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Rất nhiều người tiếc cho đội bóng Thủ đô, bởi nếu họ ứng xử chuyên nghiệp hơn trận đấu có thể khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng không bị một bộ phận dư luận chỉ trích mạnh mẽ như trong vài ngày qua.

Những năm gần đây, CLB Hà Nội không tiếc tiền của, tâm huyết để xây dựng hình ảnh một đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thế nhưng với cách hành xử trên sân Pleiku vừa qua, chính các thành viên đã làm tổn hại tới hình ảnh đội nhà. Cái mất đó, chắc chắn lớn hơn 3 điểm của một trận thắng, hay chỉ để hơn- thua một quyết định của trọng tài.

Ngày 15-5 tới, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội sẽ tái ngộ HAGL trong trận tứ kết lượt về. Người hâm mộ đang chờ một cách hành xử ra dáng đội bóng chuyên nghiệp, đại diện lớn nhất của bóng đá Thủ đô.

