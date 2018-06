Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV Nguyễn Hà Nam

Ông Nguyễn Hà Nam cho biết: "VTV đã nỗ lực đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 từ tháng 10-2016, đặc biệt trong 8 tháng gần đây, việc đàm phán diễn ra hết sức khẩn trương và căng thẳng. VTV đã đưa ra mức giá cuối cùng mà mình có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cho đến lúc này vẫn chưa có kết quả".

Trước luồng ý kiến cho rằng VTV hoàn toàn có thể bù lỗ, thậm chí có lãi từ quảng cáo nhờ có bản quyền truyền hình World Cup 2018, ông Nguyễn Hà Nam nhấn mạnh: "Ở các giải bóng đá lớn của thế giới như Euro và World Cup, từ trước tới nay VTV đều không bù được chi phí bỏ ra. Thông thường thì mức lỗ khoảng 40-50%. Với World Cup 2018, đến thời điểm này, ước tính với giá do VTV đưa ra - nếu được chấp nhận từ phía đối tác - mức lỗ của VTV cỡ khoảng 90%, nhưng VTV chấp nhận lỗ để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục tăng thì VTV khó có thể đáp ứng được".

Được biết, phía đối tác đã chào bản quyền cho rất nhiều đơn vị ở Việt Nam, nhưng do giá quá cao nên đến thời điểm này chỉ có VTV đang đàm phán. Để đáp ứng nhu cầu khán giả, VTV đã liên hệ một số cơ quan truyền thông, viễn thông, truyền hình để cùng tham gia bàn phương án chia sẻ bản quyền, tất cả đều thống nhất "không nên mua bản quyền bằng mọi giá". Sự đóng góp chia sẻ của các đơn vị để có bản quyền cũng rất hạn chế do điều kiện kinh doanh và khả năng của từng đơn vị. Mức giá do VTV đưa ra đã bao gồm cả phần tham gia của các đơn vị nếu có bản quyền, nhưng vẫn chưa được Công ty Infront Sports & Media (ISM) - đơn vị được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực Châu Á chấp nhận. Chi tiết đàm phán không được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin cho biết ISM đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với mức giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014.

Đây là gói bản quyền World Cup 2018 tại lãnh thổ Việt Nam trên tất cả các hạ tầng. Trong trường hợp VTV không mua được bản quyền, hình ảnh của các trận đấu sẽ không được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức truyền dẫn nào. Nhưng người hâm mộ có thể theo dõi thông tin thường xuyên về giải đấu qua các hình ảnh từ 60 đến 90 giây/trận mà VTV mua từ các đối tác tin tức.

World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga từ ngày 14-6 tới ngày 15-7, quy tụ 32 đội bóng hàng đầu hành tinh. Mai Hoa

