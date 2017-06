Tại lễ khai mạc, các vận động viên thuộc Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời và Câu lạc bộ Võ thuật đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc. Chương trình thi đấu của đại hội bao gồm 4 bộ môn: Kéo co, cờ tướng (thi đấu tại trường Tiểu học Tràng An); cầu lông (thi đấu tại vườn hoa Tây Sơn - đối diện Công ty in Báo Hànộimới); bóng bàn (thi đấu tại Báo Hànộimới).

Đại hội Thể dục, thể thao phường Hàng Trống tổ chức 4 năm/lần. Kỳ này, các vận động viên dự giải là cán bộ, nhân dân thuộc 8 cụm dân cư, 5 đơn vị thuộc khối trường học (gồm tiểu học Tràng An, tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Hoàn Kiếm, trường mầm non Tháng Tám và Nhóm trẻ tư thục 31 Nhà Chung), cùng 8 cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn (Báo Hànộimới, Công ty In Báo Hànộimới, Công ty cổ phần Thủy Tạ, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt, Báo Nhân dân, Công ty Xuất nhập khẩu thương mại Intimex, Công ty Công nghiệp tàu thủy).

Kéo co là môn kết thúc đầu tiên của Đại hội - với giải nhất thuộc về Cụm dân cư số 5. Các môn còn lại đều kết thúc thi đấu và được Ban tổ chức tiến hành trao giải trong ngày.

Với việc Đại hội Thể dục, thể thao phường Hàng Trống được tổ chức thành công, tính đến ngày 17-6, quận Hoàn Kiếm đã có 16 trong tổng số 18 phường hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao. Từ nay đến cuối tháng 6, hai phường còn lại là Cửa Nam và Hàng Bông sẽ tổ chức Đại hội. Mai Hoa

