Tại Lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2018 tổ chức chiều 4-5 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết, với sự vào cuộc của Công ty cổ phần Gỗ An Cường, giải đấu chính thức mang tên Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - An Cường 2018 (An Cường V.League 2-2018).

An Cường V.League 2-2018 đang diễn ra với các lượt đấu của vòng 3. Các trận đấu sẽ khép lại ngày 29-9-2018.

Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 2 tỷ đồng, trong đó đội Vô địch được thưởng 1 tỷ đồng, Nhì 500 triệu đồng, Ba 250 triệu đồng, giải Phong cách 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải cá nhân như Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất 20 triệu đồng, Cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ (50 triệu đồng/10 câu lạc bộ)... Mai Hoa

VietBao.vn