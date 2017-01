Chờ đón “người hùng” của thể thao người khuyết tật Việt Nam Với những cái tên xuất sắc, nổi bật của thể thao người khuyết tật Việt Nam được đề cử tại hạng mục “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc” như: Nguyễn Bình Anh, Cao Ngọc Hùng, Lê Văn Công, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như. Ai sẽ trở thành VĐV xuất sắc nhất được xướng tên tại Gala Cúp Chiến thắng 2016? Gala Cúp Chiến thắng 2016, không chỉ là nơi tôn vinh các HLV, VĐV, Đội tuyển mà còn là nơi ghi nhận những đóng đặc biệt của các VĐV người khuyết tật đã, đang hàng ngày hàng giờ khổ luyện, tranh tài, góp sức vinh danh Thể thao Việt Nam trên mọi đấu trường, đúng với tinh thần Olympic bất diệt: Nhanh hơn - Cao hơn & Mạnh hơn. Lê Văn Công (Cử tạ) Là cái tên sáng giá đầu tiên cho hạng mục “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc” tại Gala Cúp Chiến thắng 2016, Lê Văn Công đã có thành nổi bật khi giành được HCV Paralympic Rio 2016, HCV giải vô địch Châu Á, HCV Cúp thế giới hạng 49kg. Nguyễn Bình An (Cử tạ) VĐV cử tạ quê Trà Vinh này sẽ là cái tên sáng giá tiếp theo cho hạng mục “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc”. Nguyễn Bình An đã có thành tích nổi bật khi đoạt HCV vô địch châu Á, thứ 5 thế giới hạng 54kg. Liệu Bình An có vượt qua được các đối thủ nặng ký khác để được vinh danh trên bảng vàng Cúp Chiến thắng. Cao Ngọc Hùng (Điền kinh) VĐV Cao Ngọc Hùng là một trong những VĐV từng có nhiều thành tích xuất sắc tại Para Games, Asian Paragames. Anh cũng đã đạt chuẩn A với thành tích 41,64m tại Giải Điền kinh khuyết tật Trung Quốc mở rộng. Và tại Paralympic, anh đã xuất sắc giành HCĐ. Võ Thanh Tùng (Bơi lội) VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao. Cách đây 2 năm, anh đã đi đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với 5 chiếc HCV tại ASIAN Para Games 2014. Và trong năm 2016, Võ Thanh Tùng lại tiếp tục đưa Việt Nam vang danh khắp 5 Châu khi giành HCB nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 tại Paralympic Rio. Trịnh Thị Bích Như (Bơi lội) Từ một cô gái bị liệt 2 chân, may vá mưu sinh tìm đến bơi lội để tim niềm vui, Trịnh Thị Bích Như đã làm nên lịch sử với tấm HCB đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam ở cấp độ thế giới. Thông số 1 phút 57 giây 14 của Như không chỉ vượt xa chuẩn A (2 phút 04 giây 13) mà còn ngang ngửa mức HCB Paralympic. Mọi cố gắng, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của Trịnh Thị Bích Như đã được đền đáp xứng đáng. Chưa biết ai sẽ được vinh danh nhưng tất cả đều đã là những người chiến thắng. Hình ảnh về những nỗ lực không ngừng của Lê Văn Công, ý chí vượt qua khó khăn của Cao Ngọc Hùng đã trở thành động lực và nguồn cảm hứng bất tận để giới trẻ noi theo. Giờ đây, mọi sự chú ý đang hướng về đêm Gala Cúp Chiến thắng sẽ được trực tiếp lúc 20h ngày 17/1 trên các kênh thể thao của VTVcab. Đây chắc chắn sẽ là thời khắc đáng để chờ đợi và không thể nào quên khi mỗi chúng ta dành tình yêu, sự tri ân đến với những “người hùng” của thể thao người khuyết tật Việt Nam.