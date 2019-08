Sự kiện:

Conor McGregor - "Gã điên" UFC

Scandal góc tối thể thao

Video Conor McGregor đấm cụ già dám từ chối rượu mời từ anh:

Luke Keeler sẵn sàng dạy cho kẻ đồng hương ngang ngược McGregor một bài học trên sàn đấu

Keeler năm nay 32 tuổi. Trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình, anh đã thắng đến 17 trận (trong đó có 5 lần hạ knock-out đối thủ), hòa 2 và chỉ thua đúng 1 trận. Anh từng đánh bại Conrad Cummings vào tháng 4 năm 2018 để giành vương miện boxing hạng trung châu Âu của WBO và hiện đang giữ đai đó sau khi bảo vệ thành công nó sau trận tái đấu chính đối thủ này hồi tháng 3 năm nay.

Trong khi ấy, McGregor mới đấu boxing đúng 1 trận, đó là khi võ sĩ MMA này thua knock-out trước Floyd Mayweather vào năm 2017 trong trận so găng họ thu về hàng trăm triệu đô-la.

