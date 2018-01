Theo thông tin mới nhất truyền thông Canada đăng tải, võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores tuyên bố sẽ trở lại Việt Nam để ""báo thù"" người từng đánh bại mình vào năm 2009.

Trước đó, Flores đã để lộ thông tin có thể quay trở lại Việt Nam vào tháng 1/2018. Dù không nói đích danh người mà Fores muốn đấu là ai, nhưng việc nhắc tới món nợ với trận thua trong cuộc tỷ thí đường phố hồi năm 2009 chứng tỏ, nhân vật đó không ai khác ngoài Tuấn "hạc".

Trước thông tin này, võ sư Nam Anh Kiệt - Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái cho rằng nếu hai người có tái đấu với nhau thì cơ hội thắng giữa hai người chỉ 5-5 chứ chưa thể nhận định được ai là ai thắng thua.

"Tôi nghĩ khả năng thắng giữa hai người là 5-5, về ông Flores thì tôi biết còn anh Tuấn "hạc" thì tôi chưa rõ nên để nhận định cụ thể trận đấu này cũng khó", võ sư Kiệt cho hay.

Võ sư Flores khó tái đấu với Tuấn "hạc" để gỡ lại trận thua năm 2009.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, có nhiều thông tin đưa ra rằng võ sư Canada vẫn luyện tập hăng say để quay lại Việt Nam quyết đấu với Tuấn "hạc" rửa mối nhục bị thua hồi năm 2009.

Trong khi đó dường như võ sư Tuấn "hạc" lại muốn mai danh ẩn tính. Hồi tháng 7/2017, ngay khi có mặt ở Hà Nội, võ sư Flores đã cử một trong số năm đệ tử tháp tùng mình đi tìm hiểu về võ sư Tuấn "hạc".

Tuy nhiên, thông tin đoàn võ sư Canada nhận được không mấy khả quan khi biết Tuấn "hạc" đã từ bỏ võ thuật để mưu sinh bằng nghề lái taxi. Việc này cũng được thầy dạy võ của Tuấn "hạc" xác nhận.

Tuấn "hạc" thành danh với bài Hạc quyền. Ông từng tập 13 năm môn phái Vịnh Xuân ở Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) trước khi hạ đo ván Flores năm 2009 tại sân một quán cafe ở hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nhiều người, Flores coi trọng chuyện thắng thua với võ sĩ Phạm Anh Tuấn khi ông không cam chịu việc bị thua vào năm 2009, liên tục muốn tái đấu.

Dù trận đánh 8 năm trước chỉ là trận giao lưu bình thường, không có gì to tát nhưng Flores vẫn canh cánh trong lòng. Võ sư Canada nói rằng, ông ghi nhớ vì trận đấu ấy, ông bị sập bẫy của Tuấn hạc (do võ sĩ Tuấn mời ông uống cà phê trước khi so tài khiến ông bị say nên mới thua).

Song, phía Tuấn hạc lại nói rằng, cả trước và sau trận đấu, ông và Flores đều nói chuyện với nhau, nhưng ông không nhận thấy đối thủ có biểu hiện bị say cafe.

Tuấn hạc cho biết thêm, việc có trận tỉ thí với Flores năm đó là do võ sư Canada thách đấu trước.

VietBao.vn