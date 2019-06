Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

Tình huống Federer hạ Goffin, giành chức vô địch Halle Open 2019

BBC khen ngợi Federer

Trang chủ của ATP World Tour dành một serie bài viết về chiến quả của Federer. Thậm chí cả những lần đăng quang tại Halle Open trong quá khứ của "FedEx" cũng được điểm lại. Và trang chủ của ATP World Tour cũng khẳng định thêm, Federer chính thức xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà phải rất lâu nữa Halle Open mới chứng kiến. Đó là việc một tay vợt giành chiến thắng tới 10 lần ở giải đấu này.

