Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

VIDEO: Những pha bóng hay của Federer ở trận chung kết Wimbledon 2019

Federer cũng là một tín đồ của chuối

Về chế độ dinh dưỡng, Federer ăn nhiều bữa nhỏ hằng ngày, các bữa được chia đều và cách nhau khoảng 2-3 tiếng. Bữa sáng của Federer thường có nhiều đồ ngọt, anh thường ăn bánh quế handmade với mứt trái cây tươi, dùng nước ép trái cây hoặc cà phê. Trong ngày diễn ra trận đấu, anh nạp năng lượng bằng bữa sáng giàu carbohydrate và ít chất béo, có thể là một đĩa pasta, bánh kếp kèm cơm, cà chua, hạt ngũ cốc và xi-rô.

Để phục hồi cơ bắp, Federer sử dụng nhiều thực phẩm chứa protein không mỡ cùng nước uống cung cấp vitamin và chất điện giải, giúp cơ thể hồi sức và bổ sung lượng carbohydrate nhanh chóng. Federer cho hay anh là “fan của các món ăn từ Italia, Nhật Bản và Ấn Độ và thường ăn nhiều các món này vào mùa đông”.

Có một thói quen mà Federer đã duy trì hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao là việc ăn một đĩa mỳ ống kèm một chút nước sốt khoảng 2 giờ trước khi ra sân. Bên cạnh đó, Federer từng tiết lộ anh vẫn giữ thói quen ngủ 10 tiếng/ngày, có thể không liên tục nhưng cần phải không dưới 8 tiếng.

Cuối cùng, anh là người hảo ngọt và vô cùng thích món kem và chocolate. Federer cho rằng sở thích này của anh “không có gì là xấu”, và những món ăn này “không ảnh hưởng gì đến các trận thi đấu quần vợt”.

VietBao.vn