Sự kiện:

US Open 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Grigor Dimitrov

Federer chấn thương phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ

Tiêu đề lớn của tạp chí Forbes

Tờ The Big Lead của Mỹ viết: “Đây sẽ là một khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của Dimitrov, nhưng một sự kiện buồn cho các fan tennis khi họ vẫn chưa thể xem Federer – Nadal so tài tại New York. Nhưng không có lý do gì để không tiếp tục dõi theo, bởi nếu Dimitrov tiến lên và vô địch, đó sẽ là một trong những chiến thắng bất ngờ nhất trong lịch sử tennis”.

Tờ New York Post thể hiện sự thất vọng ngay từ tiêu đề: “Federer – Nadal sẽ không diễn ra”. Trong khi đó NBC Sports viết: “Federer đôi lúc áp đảo, nhưng những lúc còn lại đều gợi nhắc các fan về tuổi tác của mình, và cách biệt Grand Slam của anh với Nadal đang mong manh hơn bao giờ hết”.

Tạp chí Forbes thì tỏ ra thông cảm cho Federer, đồng thời khen ngợi ý chí thi đấu của anh kể cả khi đã chấn thương. “Một điều không tin nổi, đó là Federer chưa từng bỏ cuộc giữa trận đấu trong sự nghiệp tennis. Các fan hẳn đang rất thất vọng, nhưng đây là một thời khắc mà Federer xứng đáng được tri ân cho sự dũng cảm”, tờ này viết.

