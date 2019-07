Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

Novak Djokovic

Video Federer bỏ lỡ 2 championship point và bị Djokovic trừng phạt ở trận chung kết Wimbledon 2019:

Djokovic lên ngôi may mắn nhưng xứng đáng ở All England Club

Về phần mình, Federer thừa nhận sau thất bại rằng sẽ khó có thể thoát khỏi sự mất mát này trong tâm trí anh: "Tôi sẽ cố quên trận chung kết này, nhưng đó vẫn là một trận đấu tuyệt vời!" - huyền thoại 37 tuổi người Thụy Sĩ chia sẻ.

Sau Wimbledon 2019, Federer đã ra thông báo xác nhận anh sẽ năm thứ 2 liên tiếp không tham dự Rogers Cup - giải ATP Masters 1000 sân cứng ở Montreal (Canada) từ 2-12/8. "Tàu tốc hành" sẽ chỉ tái xuất tại giải Cincinnatti Masters 10-18/8 để chuẩn bị cho US Open (26/8 - 8/9). Cincinnatti Masters cũng là giải đấu mà Federer đã thua Djokovic sau 2 set cùng tỷ số 4-6 ở trận chung kết năm ngoái.

VietBao.vn