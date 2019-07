Sự kiện:

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

ATP World Tour Masters 1000

Rafael Nadal

Nadal chưa quên nỗi đau thua Federer sau 5 set ở chung kết Australian Open 2017

Trong khi đó, nhà tổ chức sự kiện quần vợt Edwin Weindorfer nói rằng ông tin tưởng đảo Mallorca (Tây Ban Nha) sẽ tổ chức một giải đấu tennis ATP vào năm 2020 và có thể đưa Rafael Nadal đến đó tham dự giải đấu ở quê hương của anh:

"Chúng tôi có nhiều lựa chọn. Một lựa chọn tuyệt vời sẽ là tổ chức 2 giải đấu cho đàn ông và phụ nữ cạnh tranh nhau ở đây trong 2 tuần liên tiếp. Hoặc là chúng tôi sẽ xin giấy phép của Istanbul để chuyển giải đấu của nam giới ở đó đến Mallorca và chuyển giải đấu của phụ nữ trên sân cỏ đến Berlin."

