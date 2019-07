Sự kiện:

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

Video Roger Federer và Rafael Nadal chạm trán nhau ở trận chung kết Wimbledon kinh điển năm 2008:

Federer không dám chủ quan khi tái đấu "khắc tinh" Nadal tại Wimbledon

Rõ ràng, với quá nhiều duyên nợ trong quá khứ, Federer và Nadal trong lần thứ tư đụng độ nhau ở Wimbledon sắp tới sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Người thắng sẽ bước vào chung kết và xứng đáng là ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch Grand Slam này.

