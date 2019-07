Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Cuộc chạm trán giữa Federer và Nadal ở bán kết Roland Garros 2019

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federer "dẫn trước" Nadal 2-1 khi đối đầu trên sân cỏ

Federer cũng đang chiếm ưu thế với 2 chiến thắng (chung kết Wimbledon 2006, 2007) và 1 thất bại (chung kết Wimbledon 2008).

Trên thực tế, trải qua hơn 1 thập kỉ đối đầu, Federer đã quá hiểu Nadal và không đặt nặng vấn đề thi đấu trên mặt sân nào như giới truyền thông, người hâm mộ lo lắng. Chính "Tàu tốc hành" cũng thừa nhận điều này trong bài phát biểu sau trận thắng Kei Nishikori:

"Tôi đã hiểu Nadal quá rõ và cậu ấy cũng vậy. Anh (phóng viên) có thể chìm đắm vào những bài phân tích chiến thuật phức tạp hoặc viết đơn giản: Đây là sân cỏ, tôi sẽ ra sân và chơi thứ tennis của riêng mình. Thi đấu với Nadal luôn mang lại niềm vui, dù trên sân đất nện hay sân cỏ. Cả tôi lẫn mọi người đều háo hức trước trận đấu này".

Những cuộc chạm trán giữa Federer và Nadal ở bán kết

Năm Giải đấu Mặt sân Người thắng Tỉ số Thời gian (Giờ:phút) 2005 Roland Garros Đất nện Nadal 6–3, 4–6, 6–4, 6–3 2:47 2006 ATP Finals Cứng Federer 6–4, 7–5 1:53 2007 ATP Finals Cứng Federer 6–4, 6–1 0:59 2011 Miami Open Cứng Nadal 6–3, 6–2 1:18 2011 Madrid Open Đất nện Nadal 5–7, 6–1, 6–3 2:36 2012 Australian Open Cứng Nadal 6(5)–7(7), 6–2, 7(7)–6(5), 6–4 3:42 2012 Indian Wells Cứng Federer 6–3, 6–4 1:31 2013 ATP Finals Cứng Nadal 7–5, 6–3 1:19 2014 Australian Open Cứng Nadal 7(7)–6(4), 6–3, 6–3 2:24 2019 Indian Wells Cứng Federer (Nadal bỏ cuộc) - 2019 Roland Garros Đất nện Nadal 6–3, 6–4, 6–2 2:25

Wimbledon 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch đơn nam Wimbledon 2019? Federer Nadal Djokovic Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn