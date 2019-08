Sự kiện:

Video Roger Federer nhọc nhằn lội ngược dòng hạ gục Sumit Nagal khi mở màn US Open 2019:

Federer hiện đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch ATP Finals, hơn Djokovic 1 lần nâng cúp, trong khi Nadal chưa từng đăng quang giải đấu này

Federer hiện cũng đang hướng đến thành công ở phần còn lại của mùa giải khi vẫn còn hy vọng cạnh tranh với Djokovic và Nadal để kết thúc mùa giải này với vị trí tay vợt số 1 thế giới nếu anh đạt kết quả tốt ở US Open, 2 giải Master 1000 cuối cùng trong năm ở Paris và Thượng Hải bên cạnh việc đăng quang tại ATP Finals.

FedEx đã 5 lần kết thúc năm với vị trí tay vợt nam số 1 thế giới (2004-2007, 2009) và đang hướng đến việc cân bằng kỷ lục 6 lần ở trên đỉnh quần vợt toàn cầu khi kết thúc một mùa giải như huyền thoại người Mỹ Pete Sampras (1993-1998).

Tính đến nay, Federer đã giành được tới 1224 trận thắng 102 danh hiệu ATP trong suốt 22 mùa giải kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, chỉ xếp sau mỗi tiền bối Jimmy Connors (1274 trận thắng và 109 danh hiệu trong sự nghiệp).

