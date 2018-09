Video trận đấu giữa Roger Federer và John Millman ở vòng 4 US Open năm nay:

Federer thắng Nadal năm ngoái để vô địch Thượng Hải Masters

Năm nay, Nadal đã rút lui vì chấn thương và đối thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch ở Thượng Hải với Federer chính là Novak Djokovic – tay vợt vừa vô địch đơn nam US Open năm nay.

Do Nadal không tham dự nên Federer và Djokovic sẽ được đôn lên để thành hạt giống số 1 và số 2 ở giải Masters trên đất Trung Quốc diễn ra từ 6-14/10 sắp tới. Như vậy, “Tàu tốc hành” và Nole sẽ tránh được nhau ở bán kết và chỉ có thể đụng độ nhau nếu cả 2 vào chung kết.

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch ở Thượng Hải Masters năm nay, Federer sẽ san bằng kỉ lục 3 lần vô địch giải đấu này với chính Djokovic.

