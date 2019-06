Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

Novak Djokovic

Video tổng hợp 10 lần đăng quang của Roger Federer ở Halle Open:

Federer đã 5 lần giành cú đúp đăng quang cả 2 danh hiệu sân cỏ liên tiếp trong cùng một mùa giải ở Halle Open và Wimbledon

Thi đấu Grand Slam đơn nam với thể thức khắc nghiệt “5 set thắng 3” dĩ nhiên là một thử thách cực lớn với FedEx khi anh đã 37 tuổi. Tuy nhiên, trên mặt sân cỏ, khi bóng đi nhanh và rất phù hợp với lối chơi giao bóng tốt và tấn công biến ảo như Federer, kỷ lục gia 8 lần vô địch ở All England Club với thừa kinh nghiệm và đẳng cấp dĩ nhiên vẫn sẽ là một ứng cử viên tranh cúp vàng Wimbledon xứng tầm.

Không quá khi cho rằng sắp tới, anh vẫn đủ sức thách thức ĐKVĐ Djokovic và cả Nadal – cựu vương đã mòn mỏi tìm kiếm lần thứ 3 lên đỉnh ở Grand Slam này suốt 9 năm qua. "Tam Quốc diễn nghĩa" nổi tiếng với thế chân vạc 3 nước Ngụy - Thục - Ngô tranh hùng. Còn trong làng banh nỉ thế giới, sẽ thật thú vị nếu Federer xưng vương Wimbledon và khiến tình thế tranh Grand Slam năm nay "chia ba thiên hạ" như cách Djokovic và Nadal từng làm được khi đăng quang Australian Open và Roland Garros.

Video Roger Federer hạ gục David Goffin ở chung kết Halle Open 2019:

VietBao.vn