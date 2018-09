To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Millman ngay lập tức nghĩ tới đối thủ tiếp theo dù mới đánh bại thần tượng của mình

Mặc dù Millman vừa tạo nên một trong những bất ngờ của giải đấu nhưng tay vợt người Australia không hề "ở trên mây" bởi đối thủ tiếp theo Djokovic, người đã loại anh khỏi Queen "s Club 2018 với tỉ số 2-0 chóng vánh.

"Lần cuối cùng tôi gặp Nole ở tại giải Queen"s Club và anh ấy đã chiến thắng khá dễ dàng. Anh ấy đang có phong độ rất tốt khi vô địch Wimbledon và gần nhất là Cincinnati".

Tay vợt người Australia cũng cho biết thêm anh sẽ tham dự buổi bốc thăm sân đấu vào lúc 7 giờ sáng dù trận đấu với Federer kết thúc vào lúc 1 giờ sáng.

VietBao.vn