Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

Australian Open 2019

Video Roger Federer đụng độ Novak Djokovic ở bán kết Paris Masters 2018:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thiem và Nadal từng gặp nhau ở chung kết Roland Garros năm 2018

Trên mặt sân cứng ở tứ kết US Open tháng 9 năm nay, tài năng trẻ người Áo cũng suýt gây sốc và chỉ chịu dừng bước trước Nadal sau 5 set với tỉ số ngẹt thở (6-0, 4-6, 5-7, 7-6 (7-4), 6-7 (5-7)).

Federer - Nadal, ai vĩ đại hơn? Theo bạn Federer và Nadal, ai vĩ đại hơn? Federer Nadal Cân tài cân sức Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn