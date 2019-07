Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Video Federer bỏ lỡ 2 championship point đáng tiếc khi đấu Djokovic ở chung kết Wimbledon 2019:

Pablo Cuevas rất khâm phục tình bạn và phong cách thi đấu đặc biệt của nhóm "Big Three" tennis thế giới

"Khách sạn là giống nhau đối với mọi tay vợt. họ thường kết hôn muộn, ai đó có bạn gái nhưng họ không chưa con và không hề thấy mệt mỏi vì điều đó. Tôi nghĩ trên tour, tôi có hai hoặc ba người bạn thôi chứ không hơn. Họ toàn là đối thủ của nhau thôi." - Cuevas chia sẻ.

Sau Wimbledon 2019, Nadal và Djokovic dự kiến sẽ thi đấu ở Rogers Cup - giải ATP Masters 1000 tại Montreal (Canada) diễn ra từ 3-11/8. Trong khi đó, Federer đã tuyên bố sẽ không dự giải này vì cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi tái xuất tại 2 đấu trường quan trọng sau đó là Cincinnati Masters (10-18/8) và US Open (26/8 - 8/9).

