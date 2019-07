Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

Video Roger Federer khuất phục tay vợt chủ nhà Jay Clarke ở vòng 2 Wimbledon 2019:

Roger Federer san bằng kỷ lục 17 lần vào vòng 3 Wimbledon như tiền bối Jimmy Connors

Tay vợt 37 tuổi người Thụy Sĩ đã có trận thắng thứ 97 tại Grand Slam và vẫn đang nỗ lực trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử đạt tròn 100 chiến thắng ở đấu trường danh giá nhất làng banh nỉ thế giới. Federer cũng đang là tay vợt giữ kỷ lục 8 lần vô địch đơn nam Wimbledon và nỗ lực đăng quang cúp Vàng tại All England Club lần thứ 9 trong sự nghiệp.

Trong trận đấu với Jay Clarke vừa qua, Federer đã thể hiện khả năng giao bóng đáng nể. Tay vợt hạt giống số 2 người Thụy Sĩ không mất điểm nào khi giao bóng 1 trong 2 set cuối (30/30), giành đến 91% số điểm khi giao bóng 1 cả trận và cứu 2 nguy cơ mất break anh phải đối mặt.

Federer cũng đã có những phát biểu đáng chú ý liên quan đến "vũ khí bí mật" của mình sau thắng lợi trước tay vợt chủ nhà Jay Clarke để cán mốc kỷ lục khi lần thứ 17 vào vòng 3 Wimbledon:

"Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao bóng của tôi. Khi tôi trở lại (giao bóng 2), tôi chỉ cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Trong các trận đấu của mình, thỉnh thoảng điều đó phát huy hiệu quả tốt, đôi khi thì không, đó là điều rất bình thường trên sân cỏ."

Có thể bạn chưa biết? Roger Federer hiện tại vẫn giữ thành tích toàn thắng cả 10 trận đấu trước các tay vợt nhận vé đặc cách dự vòng đấu chính ở các giải Grand Slam. Anh cũng đã thắng đến 66 trận và chỉ thua 8 lần trước các tay vợt dạng này tại các giải đấu thuộc ATP World Tour. Federer cũng chưa từng thua bất cứ tay vợt nào có thứ hạng ATP thấp như Jay Clarke (xếp hạng 169 thế giới). Tay vợt người Thụy Sĩ từng thua Mario Ancic (đứng thứ 154 thế giới) ngay vòng 1 Wimbledon 2002 nhưng chỉ 1 năm sau, FedEx đã vô địch giải đấu này để có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

