- Nếu vòng 2 diễn ra trong điều kiện nắng nóng khiến nhiều golfer bị say nắng thì vòng 3 của FLC Vietnam Masters hôm nay đã phải tạm dừng vì trời đổ mưa rất to.

Cấm thi đấu hết mùa giải với golf thủ Trần Đức Cảnh

FLC Vietnam Masters: Phạm Minh Đức tiếp tục dẫn đầu

Hiện đã có 2 nhóm đầu tiên hoàn thành được 9 hố đầu là flight của Nguyễn Đức Ninh (Am) even par, Làu A Tày +3, Huỳnh Đăng Anh +8; và flight của Lê Văn Lân (Am) +3, Đỗ Ngọc Hoàng +8 và Nguyễn Công Tân +1.

Nhóm cuối của Doãn Văn Định, Nguyễn Hữu Quyết và Phạm Minh Đức đang đồng điểm +1 sau 4 hố. Trong khi đó Andy Chu Minh Đức và Lai Thế Cường, Võ Tá Thủy, Phạm Đồng Dũng đang ghi điểm +2 sau 4 hố. Tay golf trẻ Nguyễn Anh Tuấn và golfer Nguyễn Đình Châu đều ghi được 1 birdie, 1 bogey sau 5 hố, chính là thành tích tốt nhất trong sáng nay.

Do trời mưa to nên BTC quyết định cho tạm dừng thi đấu từ lúc hơn 10h sáng, hiện tại vẫn chưa thể bắt đầu trở lại.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến vòng 3 FLC Vietnam Masters.

Một số hình ảnh thi đấu sáng nay tại FLC Vietnam Masters:

S.N

VietBao.vn