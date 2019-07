FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche khai mạc dưới thời tiết rất đẹp, cùng sự chờ đợi của giới chuyên môn, người hâm mộ golf Việt Nam Ngay những hố đầu tiên, các golfer đã thể hiện sự quyết tâm rất cao Ở năm thứ 3 được tổ chức bởi báo VietNamNet và Tập đoàn FLC, FLC Vietnam Masters 2019, FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche thu hút sự tham dự của hơn 100 golfer trong và ngoài nước. Đây là con số kỷ lục của giải đấu Golfer số 1 Việt Nam Trần Lê Duy Nhất khởi đầu rất ấn tượng Trong khi đó ĐKVĐ Annop Tangkamolprasert thi đấu khá ổn định nhưng vẫn thiếu những cú đánh mang tính đột biến cao. Golfer người Thái Lan bám đuổi Trần Lê Duy Nhất quyết liệt nhưng hụt hơi ở những hố cuối, khiến anh chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với điểm Even (0), 71 gậy Thời tiết có nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều đã rất ủng hộ các golfer Golfer Quang Anh mới 14 tuổi lần đầu tiên tham dự giải. Nhà vô địch đối kháng nghiệp dư 2018 thể hiện rõ sự tiến bộ qua từng giải đấu Trương Chí Quân nằm chung bảng với các đối thủ mạnh. Anh là golfer nghiệp dư có thứ hạng cao nhất Việt Nam, với vị trí 1985 trên BXH thế giới Các golfer sẽ trải qua 4 ngày tranh tài và phải vượt qua cắt ở ngày thi đấu thứ 2 Không phải ai cũng thi đấu đạt thành tích như mong đợi, nhưng cơ hội vẫn còn cho tất cả Golfer sinh năm 2000 Trần Chiêu Dương là VĐV nữ duy nhất tại giải. Ở vòng đầu tiên, Chiêu Dương đạt thành tích +10 gậy Những pha đưa bóng vào green rất đẹp mắt của các golfer Ngoài giải thưởng, thì việc vượt lên chính mình là mục tiêu của nhiều golfer Một ngày thi đấu thành công của Trần Lê Duy Nhất, giúp anh dẫn đầu với -5 điểm, 66 gậy Golfer chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam từng dự Asian Tour về nhất trong ngày thi đấu đầu tiên