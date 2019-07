Hai ngày trước giải đấu, công tác chuẩn bị của BTC được tiến hành rất khẩn trương. Đội ngũ caddie tại FLC Golf Club Hạ Long đã sẵn sàng nhiệm vụ, giúp các golfer đạt thành tích tốt nhất trong 4 ngày thi đấu chính thức sắp tới BTC FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche khẳng định đội caddie tại giải đều là những người có trình độ, được tuyển chọn kỹ càng. Dù vậy, tất cả vẫn phải trải qua những lớp học, kiểm tra về chuyên môn trước giải đấu FLC Golf Club Hạ Long tin tưởng giải đấu sẽ thành công Hướng tới giải chuyên nghiệp thứ ba, FLC Vietnam Masters 2019 by Porsche đang từng bước chuẩn hóa trong công tác tổ chức giải đấu golf chuyên nghiệp và sẵn sàng áp dụng những ưu điểm từ những Tour đấu lớn trên thế giới Giải đấu có sự đồng hành của nhiều Mạnh thường quân Mặt cỏ FLC Golf Club Hạ Long được đánh giá rất tốt Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại FLC Golf Club Hạ Long – sân golf được đánh giá có độ khó cao khi sở hữu địa hình đặc biệt. Với vị trí đắc địa uốn lượn trên triền núi cao 100m so với mực nước biển, có chiều dài 6900 yard, Par 71 và tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn Vịnh Hạ Long- kỳ quan thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận, sân golf hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho golfer trong nước và quốc tế Những thách thức lớn đang chờ đón các golfer Ngay trước ngày khởi tranh giải FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche, các golfer nghiệp dư đã nhận thông tin rất vui khi họ sẽ được cộng điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nếu đạt thành tích tốt tại giải. Điều này cũng có nghĩa giải đấu được tổ chức lần thứ 3 này đã chính thức có tên trên bảng xếp hạng thế giới WAGR Tổng giải thưởng của giải đấu là hơn 1 tỷ đồng Các golfer có hai ngày tập luyện trước khi chính thức bước vào tranh tài tại giải BTC đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu Thời tiết đang rất ủng hộ cho giải đấu Ở năm thứ 3, Báo VietNamNet và FLC Biscom – công ty quản lý chuyên nghiệp chuỗi hệ thống sân golf của tập đoàn FLC, tiếp tục đồng tổ chức. Giải golf chuyên nghiệp FLC Vietnam Masters 2019 diễn ra từ ngày 29/7 – 4/8 tại sân golf 18 hố FLC Golf Club Hạ Long, với sự góp mặt của gần 100 golfer.