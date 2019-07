Hai ngày trước giờ khai mạc FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche, công tác chuẩn bị của BTC được tiến hành rất khẩn trương và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng Gần 100 golfer chuyên nghiệp và nghiêp dư đã có mặt tại FLC Hạ Long Golf Club để tập luyện, khởi động cho giải đấu Ở năm thứ 3, FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn Ngay trước ngày khởi tranh giải FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche, các golfer nghiệp dư đã nhận thông tin rất vui khi họ sẽ được cộng điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nếu đạt thành tích tốt tại giải. Điều này cũng có nghĩa giải đấu được tổ chức lần thứ 3 này đã chính thức có tên trên bảng xếp hạng thế giới WAGR Như vậy, FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của các golfer chuyên nghiệp, mà còn là cơ hội để các golfer nghiệp dư chiến thắng chính mình, giành thêm những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới Các golfer tập luyện tích cực để có phong độ tốt nhất Giải golf chuyên nghiệp FLC Vietnam Masters 2019 diễn ra từ ngày 29/7 – 4/8 tại sân golf 18 hố FLC Hạ Long Golf Club, với sự góp mặt của gần 100 golfer Quang cảnh rất đẹp của FLC Hạ Long Golf Club tạo thêm cảm hứng cho các golfer Giải đấu được thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 4 vòng đấu 18 hố. Giải có một nhát cắt loại và chỉ có 40 golfer giành kết quả tốt nhất và hoà được quyền thi đấu tiếp sau 36 hố Giải có tổng số tiền thưởng là 1,1 tỷ đồng. Năm nay, BTC không tổ chức một bảng đấu dành cho nữ bởi số lượng đăng ký chưa đủ Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại FLC Hạ Long Golf Club – sân golf được đánh giá có độ khó cao khi sở hữu địa hình đặc biệt Ở năm thứ 3, Báo VietNamNet và FLC Biscom – công ty quản lý chuyên nghiệp chuỗi hệ thống sân golf của tập đoàn FLC, tiếp tục đồng tổ chức