Trước đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ Thanh Hóa chơi với quyết tâm cao, sẵn sàng đá rắn và phải nhận đến năm thẻ vàng để giành chiến thắng. Lê Quốc Phương ghi bàn sớm cho đội chủ nhà ở phút thứ 14. Từ một pha sút xa, bóng đập xà ngang nảy ra của đồng đội, Quốc Phương dù bị hai hậu vệ đội khách kèm chặt vẫn ghi bàn thắng đầu tiên cho đội FLC Thanh Hóa. 15 phút sau, đội khách gỡ hòa 1-1. Bùi Văn Long thoát xuống bên cánh phải, phá bẫy việt vị đón đường chọc khe của đồng đội rồi dốc sâu vào vòng cấm địa để tung cú sút hiểm hóc tung lưới đội FLC Thanh Hóa.

Thế trận cân bằng diễn ra khá lâu sau đó, đến phút thứ 69, cầu thủ Ô-ma có một pha độc diễn, loại bỏ nhiều cầu thủ SHB Ðà Nẵng để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. 10 phút sau, Văn Thắng lập công cho đội chủ nhà. Khi trận đấu gần kết thúc, Ây-đi-xơn có thêm một bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho đội khách. Với trận thắng 3-2 này, FLC Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu V-League 2017 với 29 điểm, còn SHB Ðà Nẵng đã tụt xuống vị trí thứ tám (18 điểm).

* Tại sân Vinh, đến phút thứ 68, tiền đạo Trần Phi Sơn mới ghi được bàn thắng giúp đội chủ nhà Sông Lam - Nghệ An vượt lên dẫn trước đội Than Quảng Ninh 1-0. Song đến phút thứ 89, Quách Tân bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Sau đó, dù chỉ còn 10 người (cầu thủ Sin-va nhận thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 94) đội khách vẫn bảo vệ được kết quả 1-1. Trận hòa khiến Sông Lam - Nghệ An vẫn đứng ở nhóm cuối bảng, vị trí thứ 11 với 15 điểm. Ðội Than Quảng Ninh xếp thứ bảy, được 21 điểm.

* Trên sân Plây Cu, đội Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Becamex Bình Dương với tỷ số 2-1. Gần cuối hiệp một, từ pha kiến tạo của Công Phượng, A Hoàng đã sút chéo góc ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 64, đội khách gỡ hòa 1-1 từ cú sút nhanh của đội trưởng Anh Ðức sau cú đánh đầu của Ðu-ga-ri. Cuối hiệp hai, đội chủ nhà mới ghi được bàn thắng quyết định. Từ đường chuyền dài bên cánh phải, trung vệ Mô-bi Phe lên tham gia tiến công đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Như vậy, đội Hoàng Anh Gia Lai tạm xếp ở vị trí thứ 10 (17 điểm), còn Bình Dương (13 điểm) đang tạm xếp hạng 12.

* Tại sân Thống Nhất, đội Sài Gòn giành thắng lợi 2-1 trước đội XSKT Cần Thơ. Trên sân Nha Trang, đội Khánh Hòa bất ngờ để thua 0-3 trước đội Quảng Nam. Với kết quả này, có đến ba đội hiện đang có 23 điểm là Quảng Nam (đứng thứ ba), Sài Gòn (thứ tư) và Sanna Khánh Hòa (thứ năm). Thua trận, đội XSKT Cần Thơ tiếp tục đứng áp chót với tám điểm.

* Ðược chơi trên sân nhà nhưng đội Long An đã để thua 2-3 trước đội TP Hồ Chí Minh. Kết quả này khiến Long An tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng với năm điểm và trở thành đội bóng có nguy cơ xuống hạng lớn nhất. Ðội TP Hồ Chí Minh tạm xếp thứ chín với 18 điểm (bằng điểm với SHB Ðà Nẵng).

* Trong trận đấu muộn tối qua trên sân Mỹ Ðình, các cầu thủ Hà Nội đã giành thắng lợi 2-0 trước các cầu thủ Hải Phòng. Phút thứ 24, Hùng Dũng dốc bóng bên cánh phải vào vòng cấm rồi chuyền chéo góc cho Lo-rít sút bóng ghi bàn thắng đầu tiên. Cuối hiệp một, tỷ số được ấn định 2-0 cho đội chủ nhà khi Văn Quyết ghi bàn từ chấm phạt đền. Trận thắng giúp Hà Nội tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng FLC Thanh Hóa với khoảng cách hai điểm. Với 22 điểm, đội Hải Phòng tạm xếp thứ sáu.

