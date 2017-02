Đội đầu tiên ra quân tại vòng 5 là FLC Thanh Hóa khi họ tiếp đón đối thủ TP Hồ Chí Minh trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh được giới chuyên môn dự đoán là sẽ dễ dàng có được một kết quả có lợi trước đội khách đang có phong độ không tốt. Tuy vậy, thực tế trên sân lại hoàn toàn ngược lại, TP Hồ Chí Minh chủ động chơi phòng ngự kín kẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc, còn đội chủ nhà với sự thiếu vắng của khá nhiều ngoại binh quan trọng cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và ghi bàn dù đã tạo ra không ít các cơ hội ngon ăn.

Chơi khá bế tắc trong gần 2/3 thời gian của trận đấu, thế trận chỉ trở nên sáng sủa với FLC Thanh Hóa kể từ khi HLV Ljupko Petrovic mạo hiểm tung cầu thủ chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương là Uche Iheruome vào sân. Sự hiện diện của tiền đạo người Nigeria đã khiến hàng thủ của TP Hồ Chí Minh phải tập trung theo kèm anh và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác của đội chủ nhà. Những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của FLC Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Văn Bình ở phút bù giờ, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của họ sau năm vòng đấu đầu tiên của V-League 2017. Ở chiều ngược lại, đội bóng của Lê Công Vinh – quyền Chủ tịch Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh sẽ còn cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng (BXH) hiện tại.

FLC Thanh Hóa cũng là đội chủ nhà duy nhất được hưởng trọn vẹn niềm vui trong lượt trận ngày thứ bảy. Trên sân Hàng Đẫy, dù chịu sức ép tấn công mạnh mẽ của Hà Nội nhưng đội khách SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu kiên cường và xuất sắc cầm hòa đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước hai phút trước khi hiệp 1 khép lại bằng cú vô-lê đẹp mắt của tiền vệ trẻ Quang Hải nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã có một hiệp 2 thi đấu khởi sắc và có được bàn thắng gỡ hòa từ pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Vũ Phong. Hòa 1-1, cả Hà Nội lẫn SHB Đà Nẵng đều lùi một bậc trên BXH.

Ở một diễn biến khác, chủ nhà Long An thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng. Hai tiền đạo ngoại binh là Errol Anthony Stevens và Ashkanov Apollon lần lượt mang về bàn thắng cho Hải Phòng và Long An ở các phút 11 và 21 trước khi trung vệ đội trưởng Lê Văn Phú của đội khách mang về bàn thắng quyết định ở phút 56 sau cú sút xa đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Thắng trận, Hải Phòng vươn lên xếp thứ 4 trong khi Long An tụt một bậc, xếp ở vị trí thứ 11.

Cuộc đối đầu còn lại của lượt trận ngày thứ bảy là trận đấu giữa Sài Gòn và Becamex Bình Dương. Trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu chính xác của tiền đạo Patrick Cruz sau pha kiến tạo đẹp mắt của đồng đội Marcelo Fernandes. Tuy nhiên các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã không giữ vững được lợi thế dẫn bàn bởi ở phút 64 của trận đấu, cầu thủ Anh Đức của đội khách đã có một pha sút phạt khéo léo đưa trận đấu về thế cân bằng. Tiền đạo đội trưởng của đội khách đang có phong độ rất cao, có được bàn thắng thứ sáu sau năm vòng đấu đầu tiên của V-League, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Với trận hòa này, Becamex Bình Dương dậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH còn Sài Gòn tụt xuống xếp ngay trên họ một bậc.

Lượt trận ngày thứ bảy kết thúc với bốn cuộc so tài hoặc có thế trận giằng co bất phân thắng bại hoặc đội chiến thắng chỉ có được cách biệt tối thiểu thì chỉ trong ba trận đấu ở lượt trận ngày chủ nhật người hâm mộ đã được chứng kiến tới 12 bàn thắng được ghi. Sông Lam Nghệ An tiếp tục cho thấy họ xứng đáng với danh hiệu “chủ nhà hiếu khách nhất” khi liên tiếp “tặng điểm” cho các đội bóng đến làm khách trên sân Vinh. Trong hai trận đấu gần nhất trên sân nhà tại vòng 2 và 3 gặp XSKT Cần Thơ và Sanna Khánh Hòa, đội bóng xứ Nghệ luôn sớm tạo dựng được lợi thế dẫn bàn nhưng lại phải chịu những kết quả hòa cay đắng khi trận đấu khép lại. Cuộc tiếp đón Quảng Nam ở vòng đấu này tiếp tục nối dài cái “dớp” đáng quên đó của họ. Đội chủ nhà sớm có được hai bàn thắng dẫn trước nhờ những pha lập công của Henry Shackiel và Thế Cường ở các phút 19 và 37.

Tuy vậy hiệp 2 của trận đấu đã thực sự trở thành “cơn ác mộng” đối với cổ động viên của đội bóng áo vàng. Mở đầu bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của tiền đạo người Brazil Claudecir Rodrigues sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Sông Lam Nghệ An. Chỉ hai phút sau, tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Đại Dương có bàn thắng gỡ hòa cho đội khách sau khi tận dụng triệt để tình huống bắt bóng lỗi của thủ thành Nguyên Mạnh. Phút 72 lại là Claudecir Rodrigues ghi bàn thắng thứ ba cho Quảng Nam pha dứt điểm hiểm hóc vào góc gần. Tiền vệ Phan Thanh Hưng kết thúc màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc bằng bàn thắng ấn định tỷ số bốn phút sau đó. Với chiến thắng đáng nhớ này, Quảng Nam vươn lên xếp thứ 2, chỉ kém hai điểm so đội đầu bảng FLC Thanh Hóa; còn Sông Lam Nghệ An tụt xuống nửa dưới BXH, đứng ở vị trí thứ 9.

Trong một diễn biến khác, chủ nhà Sanna Khánh Hòa bị đội khách Than Quảng Ninh giành chiến thắng với ba bàn cách biệt trong một thế trận mà đội bóng đất Mỏ đã tận dụng rất tốt những cơ hội của mình. Ba bàn thắng lần lượt của đội trưởng Minh Tuấn, pha đá phản lưới nhà của Đình Nhơn và bàn thắng của tiền đạo người Congo Patiyo Tambwe ở các phút 17, 45+1 và 90+1 đã giúp đội khách tăng bốn bậc trên BXH, xếp thứ 8 trong khi chủ nhà Sanna Khánh Hòa tụt xuống vị trí thứ 10.

Cùng giờ với trận đấu trên là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đứng cuối BXH là Hoàng Anh Gia Lai và XSKT Cần Thơ. Trước khi cuộc đối đầu trên sân Pleiku diễn ra, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ giành được vỏn vẹn một điểm sau bốn vòng đấu đầu tiên. Đội khách cũng gặp nhiều khó khăn từ sự thiếu hụt lực lượng cùng phong độ bết bát không kém. Chính vì vậy mà cả hai đội đều giành tập trung cao độ cho “trận cầu 6 điểm” này, bởi đội nào giành được thắng lợi sẽ có được tâm lý thoải mái hơn trong cuộc đua đường dài tại V-League năm nay.

Hoàng Anh Gia Lai ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất với bộ ba tấn công Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương. Trận đấu này cũng là lần đầu tiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn mạnh dạn triển khai sơ đồ chiến thuật 3-4-3, và chính điều đó đã mang đến những chuyển biến tích cực trong lối chơi tấn công của đội chủ nhà. Đội bóng phố Núi có được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không một chân sút nào của họ có thể cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục triển khai lối chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 57, Văn Thanh khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà bằng cú sút hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Thanh Diệp bên phía XSKT Cần Thơ. Liên tiếp sau đó ở các phút 67 và 77, Công Phượng ghi tên mình lên bảng tỷ số sau những pha chớp thời cơ rất nhanh trong khu vực cấm địa của đội khách. Thắng trận 3-0 ngay trên sân nhà, Công Phượng và các đồng đội đã có chiến thắng đầu tiên mùa này đồng thời lấy lại phần nào niềm tin nơi người hâm mộ đội bóng phố Núi. Với ba điểm giành được, Hoàng Anh Gia Lai vươn đứng thứ 12 còn XSKT Cần Thơ thế chỗ chính đội chủ nhà xếp cuối BXH.

Vòng đấu thứ 5 V-League 2017 đã chứng kiến nhiều cặp đấu có chất lượng và giàu cảm xúc, thứ tự xếp hạng tạm thời của các đội cũng có nhiều xáo trộn hứa hẹn sẽ đem tới nhiều hấp dẫn hơn nữa cho người hâm mộ ở những vòng đấu tiếp theo của giải đấu cao nhất Việt Nam.

HUY VŨ

VietBao.vn