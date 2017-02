Trận đấu sớm nhất của vòng 6 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hà Nội. Nhìn vào đội hình ra sân của cả hai đội ở trận đấu này dễ dàng nhận thấy các HLV đều tỏ ra rất thận trọng. Về phía đội chủ nhà, họ ra sân với sơ đồ gồm hai tiền vệ chơi lùi sâu là Khánh Lâm và Quốc Trung để dễ dàng hỗ trợ cho hàng phòng ngự đội nhà trước sự nguy hiểm đến từ tiền đạo đội trưởng của Hà Nội là Gonzalo Damian Marronkle. Còn đương kim vô địch Hà Nội cũng ra sân với một đội hình đá tương đối thấp nhằm hạn chế tối đa những đợt phản công nhanh cùng những đường chuyền dài của Hải Phòng với đích đến là tiền đạo Andre Diego Fagan. HLV Chu Đình Nghiêm đã cẩn thận bố trí trung vệ cao to Álvaro Silva ngay từ đầu với nhiệm vụ khóa chặt mũi nhọn người Jamaica bên phía đội bóng thành phố cảng.

Đúng với dự đoán của giới chuyên môn, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng. Đội chủ nhà có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn với chiến thuật quen thuộc là nhồi bóng liên tục cho tiền đạo Andre Fagan, thế nhưng ngoại binh của Hải Phòng tỏ ra khá đơn độc trên hàng công khi thiếu vắng tiền đạo đá cặp ăn ý là Anthony Stevens (bị treo giò do nhận đủ ba thẻ vàng). Ở chiều ngược lại, với một đội hình chơi thấp cùng sự bọc lót cho nhau khá tốt, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã hóa giải rất tốt những cơ hội của đội chủ nhà. Điều đó thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 59% của Hà Nội ở hiệp 1.

Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới diễn ra được bốn phút, đội chủ sân Lạch Tray bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số sau nỗ lực bên phía cánh phải của Văn Thắng khi tình huống căng ngang của cầu thủ này bị chặn lại nhưng pha phá bóng của trung vệ Đại Đồng bên phía Hà Nội lại tìm đúng đến chân của tiền vệ gốc Thanh Hóa, giúp anh có được bàn thắng thứ hai trong mùa giải.

Hà Nội sau khi nhận bàn thua vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi kiểm soát bóng nhưng chỉ tới khi tiền vệ đang có phong độ rất cao là Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân thì các đợt tấn công của đội bóng Thủ đô mới trở nên sắc nét hơn. Chính những pha đi bóng lắt léo đầy tốc độ của cầu thủ trẻ sinh năm 1997 này đã mang tới quả penalty ở phút 60 cho đội khách. Trên chấm 11 m, Văn Quyết không bỏ lỡ cơ hội quý giá, đánh bại thủ thành Văn Lâm mang về bàn thắng gỡ hòa cho Hà Nội.

Ở tình huống đội khách được hưởng phạt đền và trung vệ Lê Văn Phú của Hải Phòng nhận thẻ vàng cảnh cáo, nhiều cổ động viên đội chủ nhà đã có hành vi rất phản cảm khi có những lời lẽ khiếm nhã, nhục mạ đối với trọng tài chính Hiền Triết. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu các cổ động viên Hải Phòng có lời lẽ thô thiển nhằm phản đối, chỉ trích những quyết định của trọng tài. Cũng chính trong cuộc tiếp đón Hà Nội ở mùa giải trước, Ban Tổ chức sân Lạch Tray đã nhận án phạt 30 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF với lý do tương tự.

Tỷ số 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với trận hòa này, chủ nhà Hải Phòng vẫn đứng yên ở vị trí thứ 4, mất cơ hội vượt lên chính đối thủ Hà Nội (xếp thứ 3) trên bảng xếp hạng (BXH).

Hải Phòng và Hà Nội - những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch - cầm chân nhau ở trận đấu sớm là động lực không nhỏ cho đội đầu bảng FLC Thanh Hóa dù họ có chuyến hành quân đầy gian nan vào miền trung gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng. Và thực tế những diễn biến trong 90 phút trên sân Hòa Xuân đã cho thấy những khó khăn dành cho đội bóng của HLV Ljupko Petrović còn lớn hơn dự đoán. Hàng công thiếu vắng những trụ cột như Pape Omar hay Quốc Phương (đều lĩnh án treo giò) và chủ công Uche Iheruome không thể ra sân ngay từ đầu do vấn đề thể lực đã khiến chiến lược gia lão làng người Bosnia và Herzegovina gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn những phương án tấn công hiệu quả.

HLV Huỳnh Đức đã rất khôn khéo lựa chọn lối chơi tấn công từ hai cánh, tận dụng tốc độ và sự cơ động của hai hậu vệ biên là Nhật Tân và Duy Lam. Tuy vậy, ở những tình huống quyết định, Thanh Hải hay Duy Lam bên phía đội chủ nhà đã không có được sự chính xác cần thiết. Tiền đạo trẻ Đức Chinh cũng là điểm sáng của SHB Đà Nẵng, anh hoạt động không biết mệt mỏi và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh, chỉ có sự xuất sắc của trung vệ kỳ cựu người Hà Lan Van Bakel mới giúp cho đội khách không bị thủng lưới.

Ở bên kia chiến tuyến, FLC Thanh Hóa không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Văn Hưng. Ngòi nổ Trọng Hoàng tỏ ra quá đơn độc giữa vòng vây của hàng thủ đội chủ nhà còn các mũi nhọn như Thanh Bình rồi sau đó là Uche Iheruome chơi quá mờ nhạt đã khiến cho đội khách đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng trên sân Hòa Xuân. Tuy vậy, thầy trò HLV Ljupko Petrović có thể hài lòng bởi họ vẫn đứng vững trên ngôi đầu của BXH với hai điểm nhiều hơn đội xếp sau và duy trì được mạch trận bất bại mùa này; còn chủ nhà SHB Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 5.

Ở một diễn biến khác, đội duy nhất giữ được thành tích không thua cùng với FLC Thanh Hóa sau năm vòng đấu đầu tiên là “ngựa ô” Quảng Nam có chuyến tiếp đón Sanna Khánh Hòa trên sân nhà. Và đội chủ nhà đã nối dài được thành tích đáng tự hào ấy bằng trận hòa 2-2 với đội bóng phố biển. Đội khách vươn lên dẫn trước bằng hai bàn thắng của Lâm Ti Phông và Sadio Diao lần lượt ở các phút 41 và 55. Nhưng quyết định bước ngoặt của HLV Hoàng Văn Phúc khi tung tiền đạo Hà Minh Tuấn vào sân đã cứu nguy cho Quảng Nam khi cầu thủ này liên tiếp ghi bàn ở các phút 72 và 81, qua đó giành lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng xứ Quảng thể hiện lối chơi quyết tâm và giành được điểm số sau khi bị đối phương dẫn trước tới hai bàn. Với kết quả này, Quảng Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH, còn Sanna Khánh Hòa tụt một bậc, xếp ở vị trí thứ 11.

Cùng thời điểm với hai cuộc chạm trán nói trên thì loạt trận ngày thứ bảy còn chứng kiến một cuộc so tài khác, với lợi thế được chơi trên sân nhà, XSKT Cần Thơ đã xuất sắc giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Sài Gòn. Ngay ở phút thứ 5, tiền đạo người Cameroon Nsi Amougou mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha chớp thời cơ rất nhanh sau đường chuyền bằng đầu của đồng đội Kisekka Henry. Hừng hực khí thế sau bàn thắng, XSKT Cần Thơ tiếp tục đẩy cao đội hình và hệ quả là bàn thắng nhân đôi cách biệt đã đến ở phút 18, lần này là pha bật cao đánh đầu hiểm hóc về góc xa khung thành của trung vệ Chí Công trong tình huống đội nhà được hưởng quả phạt góc.

Tuy nhiên những sự điều chỉnh sau đó của HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát huy tác dụng khi Sài Gòn liên tiếp có được hai bàn thắng do công của Patrick Cruz và Văn Thuận lần lượt ở các phút 45+1 và 69. Nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của ngoại binh Nsi Amougou ở phút 77 cùng bàn ấn định tỷ số phút 90+1 của Văn Quân đã níu giữ lại niềm vui trọn vẹn đầu tiên cho đội chủ nhà ở V-League mùa này. Thắng trận, XSKT Cần Thơ tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên đứng thứ 13; còn đội khách Sài Gòn xếp ở vị trí thứ 7.

Loạt trận ngày chủ nhật khởi đầu với cuộc đọ sức trên sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An. Sự trở lại kịp thời sau chấn thương của đội trưởng Vũ Minh Tuấn không chỉ mang tới sự bổ sung về chuyên môn mà còn là liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu quả để đưa đội bóng đất mỏ trở lại cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Ở vòng đấu trước, tiền vệ sinh năm 1990 đóng góp một bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn trong thắng lợi 3-0 trên sân của Sanna Khánh Hòa. Và ở vòng đấu này, một lần nữa lại là Minh Tuấn tỏa sáng với cú đúp ở các phút 50 và 60, đem về chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Cẩm Phả. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng dù rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu nhưng họ chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 62 do công của tiền vệ Khắc Ngọc. Thắng trận, Than Quảng Ninh tăng hai bậc, vươn lên xếp ở vị trí thứ 6; còn đội bóng xứ Nghệ tiếp tục trượt dài, đứng thứ 12 trên BXH.

Trên sân Thống Nhất, trận cầu giữa chủ nhà TP Hồ Chí Minh gặp Long An thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như giới truyền thông, đặc biệt trên khán đài chiều ngày chủ nhật còn có sự dự khán trực tiếp của Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng. Tuy vậy trận đấu này lại đánh dấu một sự kiện vô cùng đáng quên của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng.

Tình huống va chạm trong vòng cấm giữa trung vệ Hoàng Lâm của đội khách và tiền đạo Rodion Dyachenko của đội chủ nhà dẫn tới quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư khi để TP Hồ Chí Minh hưởng quả phạt đền ở những phút cuối cùng của trận đấu khi tỷ số đang là 2-2. Trước đó, hai cầu thủ lập công cho đội khách Ganiyu Bolayi Oseni và Tài Lộc lần lượt ở các phút 35 và 54, xen kẽ giữa hai bàn thắng đó là cú đúp của tiền đạo người Argentina Víctor Ormazábal bên phía đội chủ nhà ở các phút 39 và 47.

Trở lại với tình huống gây tranh cãi, nếu xem kỹ băng quay chậm thì đó dường như là một quyết định thiếu chính xác của trọng tài Nguyễn Trọng Thư bởi pha bóng đó đơn thuần chỉ là một tình huống va chạm nhẹ, thậm chí trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ vàng cảnh cáo Dyachenko vì hành vi ăn vạ trong vòng cấm, hơn thế nữa tiền đạo người Nga lại không có nhiều cơ hội để gây nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Minh Nhựt do bóng được đồng đội của anh chuyền vào quá sâu.

Đội chủ nhà được hưởng penalty ở thời điểm vô cùng nhạy cảm của trận đấu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo đội Long An. Trận đấu đã phải tạm hoãn tới gần 10 phút khi các cầu thủ đội khách không chịu vào sân thi đấu mà đứng hết bên ngoài đường biên dọc. Chỉ đến khi trọng tài và ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ trở lại sân thi đấu thì các học trò của HLV Ngô Quang Sang mới miễn cưỡng quay trở lại sân, nhưng lại cùng “rủ nhau” không đá như một hành động phản kháng thiếu chuyên nghiệp.

Ở tình huống phạt đền, thủ môn Minh Nhựt của đội khách thậm chí còn quay lưng và đứng sâu vào trong khung thành, “để mặc” cho Víctor Ormazábal hoàn thành cú hat-trick của mình trong trận đấu. Những diễn biến ở phút bù giờ của trận đấu sau đó thực sự là những giây phút đáng quên của bóng đá nước nhà khi các cầu thủ Long An tiếp tục đứng bất động trên sân, “buông” cho đội chủ nhà có thêm hai bàn thắng nữa do công của Tuấn An và Dyachenko. Giành thắng lợi trong một trận đấu “kỳ lạ”, TP Hồ Chí Minh vươn lên xếp thứ 8 còn đội khách Long An rơi xuống đáy BXH với vỏn vẹn bốn điểm sau sáu vòng đấu.

Trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League 2017 là cuộc chạm trán trên sân Gò Đậu giữa chủ nhà Becamex Bình Dương tiếp đón đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Tràn đầy khí thế sau chiến thắng đậm trước XSKT Cần Thơ ở vòng đấu trước, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục cho thấy sự hồi sinh của họ khi xuất sắc giành được thắng lợi tối thiểu trong chuyến hành quân tới Bình Dương ở vòng đấu này.

Đội bóng phố núi đang tỏ ra vô cùng lợi hại với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đã giúp họ liên tiếp có được hai chiến thắng. Lần này người ghi bàn thắng duy nhất cho Hoàng Anh Gia Lai là tiền vệ Văn Thanh ở phút 88 của trận đấu. Với sáu điểm có được sau hai vòng đấu, Công Phượng cùng các đồng đội đã có được bảy điểm, tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 9, xếp ngay trên Becamex Bình Dương với một điểm ít hơn.

Như vậy sau vòng 6, FLC Thanh Hóa vẫn giữ vững ngôi đầu với mạch trận bất bại, tuy nhiên sự cạnh tranh quyết liệt đến từ những đội bóng xếp ngay sau họ như Quảng Nam, Hà Nội hay Hải Phòng sẽ đem lại những diễn biến bất ngờ ở những vòng đấu tiếp theo của V-League 2017.

Vòng đấu này cũng đã khép lại với dấu ấn đáng buồn mang tên Long An. Người hâm mộ bóng đá cả nước chắc hẳn sẽ rất trông chờ vào những phán quyết sắp tới từ Ban Tổ chức V-League với hy vọng sẽ xây dựng được một hình ảnh giải đấu chuyên nghiệp và cuốn hút hơn trong tương lai.

HUY VŨ

VietBao.vn