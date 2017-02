Trên sân Hàng Đẫy, chơi áp đảo trong suốt hiệp một và có bàn thắng dẫn trước 1-0, nhưng đội chủ nhà Hà Nội FC buộc phải chia điểm với đội SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu khá hay trong hiệp một, tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng đều bị vô hiệu hóa nhờ sự xuất sắc của thủ môn Thanh Bình. Tuy nhiên, đến phút thứ 43 thì đội chủ nhà cũng kịp ghi được bàn thắng mở tỷ số 1-0 bằng cú vô-lê đẹp mắt của tiền vệ Quang Hải khi hậu vệ của đội khách phá bóng ra sau cú sút phạt của Thành Lương. Sau bàn thua này, HLV Lê Huỳnh Đức đã thúc các cầu thủ SHB Đà Nẵng tràn lên tiến công trong hiệp hai, trong khi đội bóng của Hà Nội có phần chơi chậm lại và nghiêng về phòng thủ. Đến phút thứ 73, đội khách đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ một pha dứt điểm vào góc cao khung thành Hà Nội FC của đội trưởng Vũ Phong. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận đấu.

* Một trận đấu khác thu hút sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc tranh tài giữa đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và xuất sắc nhất của tháng 1 FLC Thanh Hóa với đội bóng đang nổi TP Hồ Chí Minh. Mặc dù làm khách trên sân Thanh Hóa, nhưng đội bóng của HLV A-lanh Phi-ác đã thi đấu khá tự tin và tuân thủ nghiêm ngặt lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Chính lối chơi này đã giúp họ trụ vững trước sức tiến công mãnh liệt của đội bóng xứ Thanh và tạo nên không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Thế trận không có nhiều thay đổi ở hiệp hai khi đội TP Hồ Chí Minh vẫn tập trung phòng ngự trước thế tiến công hừng hực của FLC Thanh Hóa. Kiên cường giữ vững mành lưới trong suốt thời gian hai hiệp đấu, song đến phút bù giờ đầu tiên, hàng hậu vệ của TP Hồ Chí Minh đã sơ hở phá bóng ra để Văn Bình băng vào đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho FLC Thanh Hóa.

* Thi đấu với đội đương kim vô địch Becamex Bình Dương trên sân Thống Nhất, đội Sài Gòn FC đã có trận hòa 1-1. Cầu thủ ngoại binh Pa-tờ-rích mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 16 và Anh Đức gỡ lại cho đội khách ở phút 63. Trước đó, làm khách trên sân Long An, đội bóng đất cảng Hải Phòng có trận thắng 2-1 trước đội chủ nhà Long An. Cầu thủ Xtê-vân ghi bàn thắng dẫn trước cho đội khách ở phút 11, sau đó 10 phút, một cầu thủ ngoại binh khác là A-pôn-lông gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đến phút 56, đội trưởng Lê Văn Phú ấn định tỷ số thắng 2-1 cho đội Hải Phòng.

* Với kết quả lượt bốn trận đầu của vòng năm V-League 2017, đội FLC Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu bảng thành tích với 13 điểm; đội Hà Nội FC xếp thứ hai với 10 điểm; đội Hải Phòng tạm xếp thứ ba với chín điểm. Các đội: SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Becamex Bình Dương, Long An và TP Hồ Chí Minh lần lượt xếp ở các vị trí thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, trong khi đội Long An và TP Hồ Chí Minh xếp thứ 10 và thứ 11. Chiều tối nay 12-2, trên các sân: Vinh, Plây Cu, Nha Trang sẽ diễn ra ba trận đấu lượt trận thứ hai của vòng năm V-League 2017 giữa các đội: Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai - XSKT Cần Thơ và Sanna Khánh Hòa - Than Quảng Ninh.

