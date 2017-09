Vắng tiền đạo chủ lực Omar nhưng trong một ngày các chân sút nội thi đấu thăng hoa, FLC Thanh Hóa vẫn giành trọn 3 điểm trên sân Cần Thơ. Bốn bàn thắng ghi được nhờ công của Trọng Hoàng, Uche, Hữu Dũng và Văn Thắng.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra trong cuộc chiến vô địch V-League, FLC Thanh Hóa phải đối mặt nguy cơ giống những đội bóng từng tranh vô địch V-League trước đây, đó là bị nhóm các đội bóng có liên quan đến bầu Hiển vây ép. Ngoài Quảng Nam, 2 đội bóng khác cũng bám đuổi và tạo sức ép từng vòng lên đội bóng xứ Thanh là đương kim vô địch Hà Nội FC và Sài Gòn FC.

Trong trận đấu khai trương sân Hàng Đẫy sau hơn 5 tháng đóng cửa sửa chữa, cả Hà Nội FC và Sài Gòn FC đã cống hiến một trận đấu rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Vì đã quá quen thuộc lối chơi của nhau nên việc 2 đội cầm hòa 2-2 là điều không quá bất ngờ với giới chuyên môn. Với khoảng cách chỉ kém 4 điểm so với FLC Thanh Hóa, cả hai đội Sài Gòn FC và Hà Nội FC hoàn toàn có thể soán ngôi đầu của thầy trò Petrovic bất cứ lúc nào.

CLB Sài Gòn của Ngọc Duy (phải) chỉ cách ngôi đầu 4 điểm sau khi hòa Hà Nội 2-2 tối 24-9 Ảnh: Hải Anh

Nếu cuộc đua vô địch ngày càng hấp dẫn thì cuộc chiến trụ hạng vẫn khá quyết liệt. Thất bại 1-4 của XSKT Cần Thơ đã tiếp thêm nhiều động lực để Long An thi đấu rất hay trước Sanna Khánh Hòa BVN. Đáng tiếc là dẫn 2-0 nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ khiến Long An bị gỡ hòa 2-2 trên sân nhà. Với 9 điểm sau 19 vòng đấu, Long An vẫn còn kém đội xếp trên là XSKT Cần Thơ 8 điểm.

Tuy nhiên, lịch thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương được xem là khá thuận lợi nên các CĐV Long An vẫn tin vào một cuộc lội dòng nước ngược thú vị cuối mùa. Trong khi đó, ở nhóm có nguy cơ nhận suất play-off trụ hạng, CLB TP HCM đã vượt qua HAGL 1-0 nhờ bàn thắng ghi ở phút 90+2 của Da Sylva. Trước khi thủng lưới, HAGL mất thủ môn Tô Vĩnh Lợi (thẻ đỏ) vì phạm lỗi với Da Sylva ngay sát vòng 16,50 m.

VietBao.vn

Minh Ngọc