Cũng trong khuôn khổ vòng 19 V-League diễn ra chiều nay (23/9), Long An hòa 2-2 trước Khánh Hòa, dù đội bóng này đã dẫn trước đối thủ 2-0. Trong khi đó, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi thua TP. HCM với tỉ số 0-1./.

16:05 ngày 24/09/2017

1. XSKT Cần Thơ vs FLC Thanh Hóa (17h00 sân Cần Thơ)

Thông tin lực lượng

XSKT Cần Thơ: Trung Anh (treo giò)

FLC Thanh Hóa: Omar (treo giò), thủ môn Thanh Thắng để ngỏ khả năng ra sân, Trọng Hoàng trở lại

Đội hình dự kiến

XSKT Cần Thơ : Bửu Ngọc, Tấn Đạt, Hoàng Vissai, Đức Lộc, Công Thành, Việt Phong, Quang Huy, Quang Tình, Duy Khánh, Nsi, Sunday.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Bật Hiếu, Bakel, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Văn Thắng, Thế Dương, Văn Bình, Quốc Phương, Uche.

2. Long An vs Sanna Khánh Hòa BVN (17h30 sân Tân An)

Thông tin lực lượng

Sanna Khánh Hòa: Ti Phông, Hoài An (treo giò), Văn Vũ, Nhật Nam, Zarour Chaher trở lại

Đội hình dự kiến

Long An: Tiến Anh, Hải Phong, Thành Trung, Bảo Anh, Tài Lộc, Huỳnh Tấn Tài, Trung Hiếu, Hoài Nam, Thành Long, Wander, Eydison.

Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Huy Hoàng, Văn Vũ, Tấn Điền, Minh Huy, Tấn Tài, Duy Thanh, Út Cường, Đình Kha, Toure.

3. TP.HCM vs HAGL (17h30 sân Thống Nhất)

Thông tin lực lượng

HAGL: Đăng Tuấn (treo giò), Tuấn Anh (đa chấn thương), Văn Thanh có thể trở lại, Hồng Duy (chấn thương)

Đội hình dự kiến

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Đình Luật, Hữu Tuấn, Quang Nam, Minh Trung, Duy Nam, Victor, Hồng Việt, Da Sylva.

HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn, Mobi, Motta, A Hoàng, Minh Vương, Thanh Tùng, Ngọc Quang, Việt Hưng, Văn Toàn, Công Phượng.

4. Hà Nội vs Sài Gòn (18h30 sân Hàng Đẫy)

Thông tin lực lượng

Hà Nội: Văn Dũng, Ngọc Đức, Thành Chung (treo giò)

Sài Gòn: Đình Trọng (treo giò), Quốc Long trở lại

Đội hình dự kiến

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Khánh, Đại Đồng, Văn Tới, Thành Lương, Hùng Dũng, Moses, Quang Hải, Samson, Oseni.

Sài Gòn: Đức An, Quốc Long, Thành Tín, Tiến Duy, Cao Triền, Văn Đại, Văn Thuận, Ngọc Duy, Hoàng Thiên, Cruz, Marcelo.