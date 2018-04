FLC Thanh Hóa (vàng) chưa thể có chiến thắng sau khi thay HLV. Ảnh: Minh Hoàng

FLC Thanh Hóa vẫn chưa thể có chiến thắng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) tạm quyền Hoàng Thanh Tùng. Gặp Cần Thơ đang đạt phong độ tốt dưới sự dẫn dắt của tân HLV Đinh Hồng Vinh, đội bóng xứ Thanh vẫn làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, chiến thắng vẫn không đến với FLC Thanh Hóa. Lấn lướt trong cả hiệp 1 song FLC Thanh Hóa không thể ghi bàn. Phải đến phút 50, khi Đình Tùng bị phạm lỗi trong vòng cấm địa thì FLC Thanh Hóa mới vươn lên dẫn bàn với cú sút phạt đền của Omar.

Bàn thắng này tưởng giúp FLC Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng. Tuy nhiên, đến phút 76, cầu thủ gốc Thanh Hóa Nguyễn Tăng Tuấn đã gỡ hòa 1-1 cho Cần Thơ với pha dứt điểm cận thành. Cho đến cuối trận, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn song không thể tận dụng.

Đây là trận đấu bất bại thứ tư liên tiếp của Cần Thơ. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa vẫn miệt mài đi tìm chiến thắng.

Trận cầu Sông Lam Nghệ An - B.Bình Dương trên sân Vinh (Nghệ An) đã kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là cuộc đấu tôn vinh tài năng của thủ môn hai đội là Vũ Hải (Sông Lam Nghệ An) và Tấn Trường (B.Bình Dương). Cuối trận này, Tấn Trường đã có pha cứu thua đầy ấn tượng cho B.Bình Dương với pha tung người đẩy bóng sau cú đánh đầu cực nhanh của Olaha (Sông Lam Nghệ An).

Cả hai trận hòa trên khiến FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều chưa thể cải thiện vị trí. FLC Thanh Hóa vẫn xếp thứ 6 với 8 điểm, còn Sông Lam Nghệ An xếp thứ 10 với 6 điểm. Nhật Hà

VietBao.vn