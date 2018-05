-Như một cái duyên, FLC Sam Son Golf Links đã chứng kiến rất nhiều cuộc rượt đuổi kịch tính của các golfer trong nhiều giải đấu lớn.

Golfer Nguyễn Minh Tuấn và Golfer Lê Hùng Nam – FLC AMD Golf Tournament 2018

Golfer Nguyễn Minh Tuấn

FLC AMD Golf Tournament 2018 diễn ra từ 25 đến 27/4/2018 tại FLC Sam Son Golf Links đã chứng kiến một cuộc so kè cực kì kịch tính giữa golfer Lê Hùng Nam và golfer Nguyễn Minh Tuấn. Trước khi buổi thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ 3 (27/4) kết thúc, ngôi vị Best Gross đã gần như chắc chắn thuộc về golfer Lê Hùng Nam với số gậy là 73.

Khoảnh khắc vô địch của golfer Nguyễn Minh Tuấn

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 30 phút thi đấu cuối cùng, golfer Nguyễn Minh Tuấn đã có cú bứt phá ngoạn mục với cú birdie ở hố số 8. Kịch tính xảy ra cao trào nhất khi ngay sau đó golfer này dính bẫy nước tại hố số 9. Anh quyết định đưa bóng về điểm cắt nước để tiếp tục thi đấu thay vì cứu bóng qua rừng phi lao. Với tâm lý vững vàng và kỹ thuật chính xác, golfer Nguyễn Minh Tuấn đã xuất sắc giành được giải Best Gross của FLC AMD Golf Tournament 2018 với tổng số gậy 73, countback thắng golfer Lê Hùng Nam.

Đây có thể coi là một cuộc so kè hấp dẫn và cuốn hút nhất tại các giải đã từng diễn ra tại FLC Sam Son Golf Links. Diễn biến trên sân khiến ngay cả những người tổ chức giải đấu cũng không khỏi hồi hộp và cuốn vào từng cú đánh của các golfer.

Golfer Andy Chu Minh Đức và Golfer Phạm Minh Đức – FLC Vietnam Masters 2017

FLC Vietnam Masters 2017 là giải golf chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống VPGA diễn ra tại FLC Sam Son Golf Links. Giải đấu này đã ghi nhận một cuộc so kè hấp dẫn giữa hai tay golf cùng tên: Andy Chu Minh Đức và Phạm Minh Đức.

Golfer Andy Chu Minh Đức khởi đầu không tốt khi double bogey ở hố 4 và bogey hố 6. Nhưng 9 hố sau, anh trở lại ngoạn mục, birdie ở hố 11, 13 và 14.

Cuộc so kè kịch tính giữa Andy Chu Minh Đức và Phạm Minh Đức.

Trong khi đó, golfer Phạm Minh Đức đã khởi đầu FLC Vietnam Masters 2017 với bằng thành tích 67 gậy (-5). Bước vào ngày cuối cùng với điểm even, anh đã giữ nhịp ổn định, ghi par ở bốn hố đấu đầu tiên để vượt lên dẫn trước Andy Chu. Thời điểm đó, golfer Việt kiều mắc double bogey hố 4 nên ai cũng nghĩ rằng Phạm Minh Đức sẽ khả năng cao giành Best Gross. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến nhiều người bất ngờ. Phạm Minh Đức đánh mất lợi thế khi có hai điểm bogey liên tiếp các hố 5 và 6. Rồi điểm double bogey ở hố 17 khiến Phạm Minh Đức tuột mất chức vô địch. Hố 18, điểm birdie 18 giúp anh bảo toàn vị trí thứ hai, kém Andy Chu Minh Đức 3 gậy.

Golfer Dương Công Tuynh và Golfer Nguyễn Mạnh Minh – FLC Faros Golf Tournament 2017

FLC Faros Golf Tournament 2017 là một trong những giải golf đáng nhớ nhất làng golf Việt năm 2017. Bên cạnh các giải HIO được trao với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, FLC Faros Golf Tournament 2017 còn ghi dấu với cuộc so kè kịch tính ở ngôi vị Best Gross giữa hai golfer Golfer Dương Công Tuynh vs Golfer Nguyễn Mạnh Minh.

Golfer Dương Công Tuynh vượt qua golfer Nguyễn Mạnh Minh nhờ luật countback.

Thi đấu trong buổi chiều ngày thứ 3, golfer Dương Công Tuynh đã có một vòng đấu tốt, anh có được 4 điểm birdie nhưng lại mắc 5 lỗi bogey. Mặc dù có cùng số gậy với golfer Nguyễn Mạnh Minh, người đã thi đấu trước đó một ngày, nhưng khi counback 9 hố cuối (10-18), golfer Dương Công Tuynh có ít hơn 1 gậy (38-39).

Kết quả chung cuộc golfer golfer Dương Công Tuynh đã giành được Best Gross tại FLC Faros Golf Tournament 2017. Tuy nhiên có lẽ golfer Nguyễn Mạnh Minh cũng không phải quá tiếc nuối bởi trong năm 2017, anh cũng đã vô địch một giải đấu lớn là Smic Golf Tournament 2017.

Chờ những cuộc rượt đuổi ngoạn mục tiếp theo tại Danko Golf Championship 2018

Danko Golf Championship 2018 là giải đấu lần thứ hai của Tập đoàn Danko phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tổ chức. Giải đấu chính thức diễn ra trong hai ngày 15 và 16-5-2018 tại FLC Sam Son Golf Links.

Giới chuyên môn cũng như nhiều golfer trong và ngoài nước đang chờ đợi sẽ được chứng kiến những cuộc rượt đuổi kịch tính với những cú đánh quyết định tại Danko Golf Championship 2018. Với công tác tổ chức kĩ càng, chắc chắn giải đấu sẽ là nơi để các golfer thăng hoa và giành cho mình những phần thưởng hấp dẫn.

