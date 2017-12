FIFA đã chính thức ra cảnh báo tuyển Tây Ban Nha có thể đối mặt với việc bị FIFA loại khỏi World Cup 2018.

Nguyên do là chính phủ Tây Ban Nha can thiệp vào LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). FIFA cảnh báo RFEF việc đại hội bầu cử người đứng đầu RFEF đã bị nhà nước Tây Ban Nha can thiệp có thể dẫn đến việc đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bị FIFA loại khỏi World Cup 2018 tại Nga.

Đôi trưởng tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos tin Tây Ban Nha không mất World Cup.

RFEF hiện nay do ông Juan Luis Larrea làm chủ tịch tạm quyền sau khi ông Angel Maria Villar bị FIFA cấm các hoạt động bóng đá vì dính đến tiêu cực thời chủ tịch Blatter.

Trong bản thông báo gửi cho báo chí, FIFA cho biết: “FIFA đã gửi đến RFEF thông cáo, qua đó cảnh báo chính phủ Tây Ban Nha đã có dấu hiệu can thiệp vào đại hội bầu chủ tịch RFEF. RFEF phải hoạt động độc lập và phía nhà nước Tây Ban Nha không được can thiệp vào, nếu can thiệp vào thì hậu quả đầu tiên là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bị loại khỏi World Cup”.

Thủ tướng Mariano Rajoy phản bác FIFA

Trong vòng vài tuần tới một tổ chức của FIFA, UEFA sẽ tiếp cận với các thành viên RFEF tại thủ đô Madrid đồng cùng các bên liên quan để tìm hiểu sự việc.

Dự kiến FIFA sẽ tập trung vào phía Ủy ban thể thao Tây Ban Nha, nơi quản lý về mặt nhà nước các hoạt động thể thao. Đây được xem là nơi dùng quyền lực của mình để can thiệp vào bầu cử RFEF. Bên cạnh đó FIFA cũng rà soát các thành viên trong ban điều hành của RFEF.

Trong khi đó, đội trưởng Tây Ban Nha Sergio Ramos đang cùng Real dự FIFA Club World Cup tại Abu Dhabi cho biết, anh tin rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không bị loại khỏi World Cup 2018. Còn Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thì nói với báo chí, nhà nước Tây Ban Nha chẳng can thiệp vào RFEF và không có lý do gì tuyển Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2018.

Tây Ban Nha là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu World Cup 2018 cùng với Đức, Brazil…

