Không thể cùng Barcelona tái chinh phục Champions League trong khi lại tiếp tục lỡ hẹn với đội tuyển Argentina ở các giải đấu lớn mà World Cup 2018 là một ví dụ, chủ nhân của "5 danh hiệu Quả bóng vàng FIFA" Lionel Messi thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn 3 ứng viên cuối cùng của "FIFA The Best 2018".

Messi và Ronaldo không góp mặt tại gala FIFA The Best 2018

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo dù góp công lớn cùng Real Madrid đoạt cú hat-trick vô địch Champions League nhưng lại không thành công trong chiến dịch World Cup hồi mùa hè vừa qua cùng với tuyển Bồ Đào Nha. CR7 dĩ nhiên không có tên trong ngày tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của World Cup 2018 và anh quyết định không tham dự luôn lễ công bố và trao giải thưởng "FIFA The Best 2018", được tổ chức đêm 24-9 tại London, Anh khi biết chắc khó có cơ hội lần thứ 6 trong sự nghiệp được nhận giải thưởng cao quý nhất của FIFA (tính riêng The Best là lần thứ 3 liên tiếp).

Ronaldo lỡ cơ hội lập kỷ lục hat-trick FIFA The Best

Gala The Best bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 25-9 (giờ Việt Nam) với sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng làng bóng đá thế giới: các cựu HLV Arsene Wenger và Fabio Capello, HLV Gareth Soutgate, Roberto Di Matteo và Joachim Loew, cựu trọng tài FIFA Pierluigi Collina, các cựu thủ thành Peter Shilton, Rene Higuita và Edwin Van der Sar, các cựu tiền đạo Ronaldinho, Nkwankwo Kanu và Didier Drogba, dàn cầu thủ ngôi sao đương đại Eden Hazard, trung vệ Sergio Ramos, hậu vệ Dani Alves…

Bàn thắng trước Everton giúp Salah giành giải thưởng Puskas

Mở màn cho buổi lễ Gala, hạng mục Giải thưởng Puskas dành cho bàn thắng đẹp mắt nhất mùa giải tôn vinh chân sút Mohamed Salah, tác giả pha lập công trong trận derby thành Merseyside giữa Liverpool và Everton mùa giải 2017- 2018 trên sân Anfield. Tiền đạo người Ai Cập rõ ràng chỉ gây được ấn tượng khi trở thành chân sút hay nhất giải Ngoại hạng Anh trong khi thất bại ở cả hai đấu trường Champions League và World Cup. Salah thậm chí còn không có tên trong hạng mục "Đội hình tiêu biểu FIFA".

"Người nhện" Thibaut Courtois được vinh danh

Ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất, Thibaut Courtois được tôn vinh sau khi đã nhận được giải thưởng tương tự cho màn trình diễn tuyệt vời, góp công quan trọng giúp đội tuyển Bỉ đoạt hạng 3 tại World Cup 2018 vừa qua.

Xem màn trình diễn của Luka Modric

Tiền vệ Luka Modric của Real Madrid và tuyển Croatia được đích thân chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao chiếc cúp lưu niệm giải thưởng The Best, Cầu thủ xuất sắc nhất 2018. Một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Modric khi anh đoạt chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid trước khi đưa đội tuyển Croatia vào đến trận chung kết World Cup. Modric đã được tôn vinh với danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup và sau đó là giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Luka Modric và gia đình

Luka Modric - Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018

Modric và Marta - Hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018

Trên bục phát biểu, Modric nói: "Trước tiên tôi muốn chúc mừng Cristiano (Ronaldo) và Mohamed (Salah), tôi tin chắc trong tương lai các bạn sẽ lại có cơ hội giành được giải thưởng này. Đây là giải thưởng không chỉ dành cho tôi, mà cả các đồng đội Real Madrid và đội tuyển Croatia. Không có các HLV, tôi sẽ không thể chiến thắng. Không có gia đình, tôi sẽ không thể là cầu thủ của ngày hôm nay".

Modric bày tỏ sự biết ơn với cựu tiền đạo Davor Suker: "Tôi muốn nhắc tới người hùng bóng đá và cựu đội trưởng tuyển Croatia ở World Cup 1998. Ông ấy là niềm cảm hứng lớn nhất của bóng đá Croatia và giúp chúng tôi có niềm tin vào một thành công tại Nga vừa qua. Giải thưởng này đem đến cho tôi một điều, rằng chúng ta có thể trở thành những người xuất sắc nhất bằng sự khổ luyện và quyết tâm, mọi giấc mơ đều sẽ thành hiện thực".

Marta, nữ cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Brazil, được trao giải thưởng Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm. Marta đoạt chức vô địch Copa America Femenina năm 2018 cùng đội tuyển nữ Brazil và sau 8 năm, cô lại được nhận giải thưởng cao quý của FIFA.

Đội hình tiêu biểu FIFA: Có Ronaldo và Messi, không Salah

Hai cựu danh thủ Ronaldinho và Michael Ballack công bố đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của FIFA, theo sơ đồ 4-3-3, gồm thủ thành David De Gea, các hậu vệ Dani Alves – Raphael Varane – Sergio Ramos – Marcelo, các tiền vệ N’Golo Kante – Eden Hazard – Luka Modric và các tiền đạo Messi - Ronaldo - Mbappe.

Đội hình tiêu biểu FIFA XI

Mohamed Salah được đề cử top 3 The Best lại không góp mặt, tương tự là Thibaut Courtois. De Gea không được đề cử top 3 cho giải thủ môn lại được góp mặt trong đội hình này. Đội hình tiêu biểu FIFA do 25.000 cầu thủ chuyên nghiệp bỏ phiếu bầu.

Giải Fair-play: Cầu thủ hiến tế bào cho nạn nhân ung thư

Cựu trọng tài Pierluigi Collina và cựu trung vệ Paolo Maldini trao giải Fair -Play cho Lennart Thy (CLB BB Erzurumspor, Hà Lan) người chấp nhận bỏ trận đấu với PSV Eindhoven để hiến tế bào cho một bệnh nhân ung thư bạch cầu.

CĐV Peru đoạt giải CĐV tuyệt vời nhất

Giải thưởng CĐV tuyệt vời nhất đã được FIFA trao cho những người hâm mộ của tuyển Peru tại World Cup 2018. Sự nhiệt thành của họ được ghi nhận lớn tới mức họ bỏ việc, bán xe, vay tiền ngân hàng để được tới Nga cổ vũ, và có những gia đình đã đủ cả 3 thế hệ cùng đi cổ động không sót một ai.

Deschamps đoạt giải HLV nam xuất sắc nhất năm

Cựu HLV Arsene Wenger có vinh dự được trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất cho đồng hương trẻ tuổi Didier Deschamps, người đưa tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, chiến thắng thứ 2 trong lịch sử "Les Bleus".

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp

Giải HLV đội nữ xuất sắc nhất

HLV trưởng ĐT Anh Gareth Southgate trao giải thưởng HLV tuyển nữ xuất sắc nhất năm cho Reynald Pedros, người cùng CLB nữ Lyon đoạt chức vô địch Pháp & Champions League mùa vừa qua.

Reynald Pedros, HLV đội bóng nữ xuất sắc nhất

Các hạng mục FIFA The Best 2018

Nam cầu thủ xuất sắc nhất: Luka Modric (Real Madrid & ĐT Croatia)

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất: Marta (Orlando Pride & ĐT Brazil)

Đội hình tiêu biểu FIFA: De Gea - Alves, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kante, Hazard - Messi, Mbappe, Ronaldo.

HLV tuyển nam xuất sắc nhất: Didier Deschamps (ĐT Pháp)

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Reynald Pedros (Lyon)

Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois (Real Madrid, tuyển Bỉ)

Giải Puskas bàn thắng đẹp nhất: Mohamed Salah (Liverpool, tuyển Ai Cập)

