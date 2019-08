Sự kiện:

MMA

Khám phá võ thuật

Video võ sư cổ truyền bị ăn đòn bởi "ông già" U60:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

...võ sư cổ truyền không thể thi đấu tiếp

VietBao.vn