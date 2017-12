Bỏ làm đội hạng Nhất để làm đội V-League đó cũng là “tiêu chí chung” của bất kỳ nhà cầm quân nào khi đang hành nghề. Nghề nghiệp phải hướng tới sự thách thức hơn, cao hơn. Việc HLV Minh Phương chia tay Long An có gì đó tiếc nuối.

Hầu như 19 vòng đấu của Long An dưới thời HLV Minh Phương, đội rời sân bằng cách này.

Sau khi chia tay CLB SHB Đà Nẵng với tư cách cầu thủ Minh Phương về làm HLV đội bóng quê hương Bình Phước. Sau đó CLB Long An gặp khó khăn, cụ thể là họ gặp sự cố “sân Thống Nhất” ở vòng 6 V- League. Long An mất nhiều trụ cột cùng biến động mạnh nơi kiến trúc thượng tầng, các HLV gắn bó nhiều năm ra đi. HLV Minh Phương được gọi về… đội bóng cũ và Minh Phương đã về cầm quân CLB Long An từ vòng đấu thứ 7 V- League cho đến hết giải.

Trong khoảng thời gian này, Long An chỉ có một chiến thắng duy nhất ngay trên phố núi, thắng HA Gia Lai 2-1. Trước đó ở vòng đấu thứ bảy, vòng đấu đầu tiên HLV Minh Phương ngồi ghế “thuyền trưởng”, Long An cũng là gặp đội HA Gia Lai và thua 0-3 tại Tân An.

Đằng sau HLV Minh Phương là đàn anh bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC.

Theo dõi xuyên suốt Long An từ khi HLV Minh Phương về đến hết mùa giải dù chưa một lần “trồi” lên vị trí áp chót mà chỉ toàn chót bảng, nhưng Long An vẫn chơi rất hay, rất nhiệt, càng về cuối giải, họ càng tạo được tình yêu và lòng chia sẻ của người hâm mộ nói chung và người hâm mộ Long An nói riêng.

Dù mới ra nghề HLV, nhưng Minh Phương có những phẩm chất tốt của một HLV tương lai, đó là sự chín chắn, lạnh đầu, không bị “bốc” bởi hoàn cảnh trớ trêu thực tại. Rất “nhiệt” khi cầm quân, quân Long An của Minh Phương có tinh thần chiến đấu cao, sực lạc quan, tính “Fair Play” và điều quan trọng nhất là đá bóng có trách nhiệm với khán giả.

Dù về Long An từ vòng thứ bảy V- League, HLV Minh Phương cũng không thể giúp đội bóng miền Tây trụ hạng, nhưng cách chơi của Long An được Minh Phương “sốc lại” và rất nét.

Nhiều lúc bất lực, Minh Phương cứ như muốn xỏ giày vào sâ

Lối đá như thế thì mùa 2018, Long An tìm được một suất trở lại V- League có thể là điều nằm trong tầm tay. Độc đáo và lạ là Minh Phương về Long An không giúp được đội trụ hạng thành công, nhưng ai cũng đánh giá cao HLV Minh Phương, nhất là vai trò người cầm quân ở mọi góc độ, đó là trách nhiệm trước giải đấu, trước đội bóng, trước người hâm mộ và trách nhiệm bản thân.

Với tính cách như thế, có thể tin rằng Minh Phương sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nghề huấn luyện của mình.

Tuy nhiên, sau V-League, HLV Minh Phương đã quyết định chia tay “mái nhà xưa” Long An để trở lại một “mái nhà xưa” khác, CLB SHB Đà Nẵng. Minh Phương sẽ thay thế người thầy, người anh của mình là HLV Lê Huỳnh Đức.

Ngoại trừ Bình Phước, thì có thể nói rằng, 19 vòng đấu nắm quân Long An và vài trận Cúp Quốc gia, Minh Phương đã trải nghiệm V- League một cách tuyệt vời, những kinh nghiệm quý giá để tiếp tục đối mặt với thách thức khi về SHB Đà Nẵng.

Cầm quân Long An, HLV Minh Phương cảm thấy... rất căng

Đó cũng là bước đệm cho HLV Minh Phương vào nghề. Xét ra Minh Phương….nhanh. sau một năm treo giày, về làm HLV đội hạng nhất Bình Phước, chưa được lâu thì sang V- League và giờ chuẩn bị cho những mùa V- League đang trước mắt.

Việc Minh Phương rời Long An, đội hạng nhất để về đội chơi V- League vẫn là sự lựa chọn hiển nhiên. Quan trọng hơn là SHB Đà Nẵng có lực lượng tốt hơn rất nhiều, các tuyến trẻ cũng rất dày.

Tuy nhiên gạt đi những vấn đề khác, giá mà HLV Minh Phương ở lại với Long An để mùa tới đưa đội bóng vốn làm nên một tên tuổi của Minh Phương ngày nào trở lại V- League thì có lẽ đó là một chiến công hiển hách hơn , à dấu ấn mạnh hơn, đúng bản lĩnh của Minh Phương hơn.

