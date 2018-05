Nhiều năm gắn bó cùng lứa cầu thủ Sài Gòn FC nên khi dẫn dắt đội bóng mới FLC Thanh Hóa chống lại "cố nhân", nhiều người tin rằng HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có màn ra mắt hoàn hảo trước sự cổ vũ của khán giả xứ Thanh. Tuy nhiên, phải nhờ đến một chút may mắn, FLC Thanh Hóa mới cầm hòa được Sài Gòn FC với tỉ số 1-1 ở vòng 7 Nuti Cafe V-League 2018 diễn ra chiều 4-5.

Chơi trên sân Thanh Hóa nhưng Sài Gòn FC dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Văn Tài Em mới là đội khiến đối thủ bất ngờ khi chủ động chơi tấn công ngay từ lúc nhập cuộc thông qua những pha dàn xếp khá ăn ý. Lối chơi quyết liệt, không khoan nhượng, sẵn sàng phạm lỗi của Sài Gòn phần nào làm cho FLC Thanh Hóa rơi vào thế bị động. Sức ép tấn công không mệt mỏi của đội khách được đền bù xứng đáng với bàn mở tỉ số 1-0 từ chấm phạt đền của tiền đạo Das Sylva do lỗi vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của hậu vệ Xuân Cường.

Những điều chỉnh sau đó của HLV Đức Thắng đã giúp FLC Thanh Hóa chơi tốt hơn ở đầu hiệp 2. Phút 50, FLC Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 sau pha phối hợp bằng đầu của Omar và Đình Tùng. Dù chiều cao chỉ 1,68 m nhưng Đình Tùng chọn điểm rơi chính xác đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Văn Phong. Những tưởng bàn thắng sẽ giúp các học trò của HLV Đức Thắng chơi tốt hơn thì phải nhờ đến tài nghệ của thủ thành Thanh Thắng, FLC Thanh Hóa mới tránh được thất bại.

Tân HLV Đức Thắng chúc mừng Hoàng Đình Tùng sau khi anh gỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: HẢI ANH

Lần thứ hai trong trận đấu, FLC Thanh Hóa bị phạt đền ngay giữa hiệp 2 do lỗi cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. May cho đội bóng xứ Thanh là cú sút của Das Sylva quá nhẹ và không hiểm nên bị thủ môn Thanh Thắng bay người cản phá được, cứu cho chủ nhà bàn thua trông thấy. Hai mùa giải V-League gần đây nhất, FLC Thanh Hóa đều không thắng được Sài Gòn FC do chính Đức Thắng dẫn dắt. Lần này, nhà cầm quân người Hà Nội chuyển sang dẫn dắt FLC Thanh Hóa nhưng thêm một lần nữa, ông không thể giúp đội nhà trị được đối thủ khó chịu Sài Gòn FC, vốn đã đặt niềm tin vào Phan Văn Tài Em thay vì Đức Thắng, sau khi Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông về hưu.

Dù sao, với 90 phút đầu tiên trình làng người hâm mộ xứ Thanh, HLV Đức Thắng ít nhiều đã tạo được sự thiện cảm với hình ảnh ăn mừng phấn khích khi Đình Tùng ghi bàn, cũng như những lời động viên dành cho toàn đội trước và sau trận đấu. Việc những ông bầu của FLC Thanh Hóa đặt niềm tin vào một HLV từng thuộc biên chế của các đội bóng nhà bầu Hiển đã được xem là một điều thú vị. HLV Đức Thắng cũng hiểu rõ trách nhiệm được giao phó nên chắc chắn trong thời gian ngắn nhất, ông sẽ tìm mọi cách để đưa đội bóng xứ Thanh sớm trở lại quỹ đạo như 2 mùa bóng trước, đó là cạnh tranh đến cùng chức vô địch V-League với các ông lớn như Hà Nội FC hay Than Quảng Ninh.

Nam Định có chiến thắng đầu tay

Được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp đội chót bảng Nam Định vốn đang trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp, thế nhưng việc mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt đã khiến SLNA phải nhận thất bại 0-1.

Đây là chiến thắng đầu tiên và có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với Nam Định sau khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ giành được 1 điểm sau 6 trận đầu tiên của V-League 2018. Ở trận đấu này, Nam Định thi đấu khá mạch lạc và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành SLNA. Nỗ lực tấn công dồn dập của Nam Định được đền bù xứng đáng bằng cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt của Sỹ Minh từ khoảng cách hơn 30 m. Dù vẫn xếp cuối bảng do chỉ có 4 điểm sau 7 vòng đấu nhưng có thể nói chiến thắng sẽ làm hồi sinh tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng như tiếp thêm động lực để các khán giả thành Nam trở lại với sân Thiên Trường trong những vòng đấu tiếp theo.

Hôm nay, vòng 7 V-League sẽ tiếp tục với 2 cặp đấu B.Bình Dương gặp Quảng Nam (BĐTV, 17 giờ) và Hải Phòng gặp SHB Đà Nẵng (VTV6, 17 giờ).

VietBao.vn

Anh Dũng