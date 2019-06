Sự kiện:

Nakagami lần đầu lọt vào top 5 tại MotoGP

Thế nhưng dần dần những người có khả năng cạnh tranh chiến thắng rút xuống chỉ còn top 5, bao gồm bộ đôi Ducati, Marquez, Rins và Jack Miller. Dù rất nỗ lực và thậm chí đã thiết lập vòng chạy nhanh nhất cuộc đua ở vòng 14, tưởng chừng như Miller hướng tới một kết quả top 5 nữa trong năm, nhưng thay vào đó lại là DNF thứ 3 của mùa giải, mất đi cơ hội ghi điểm quý giá.

Rins ở vị trí thứ 4 bám rất sát top 3 nhưng anh gần như không có cơ hội tấn công bởi chiếc xe Suzuki thua kém về mọi mặt và chỉ có thể tận dụng sai lầm của đối thủ nếu muốn có podium tại Mugello.

Tưởng chừng như đoạn thẳng tại trường đua này là “thánh địa” riêng của Ducati nhưng Marquez và Honda lại gây bất ngờ khi cạnh tranh sòng phẳng với “đội chủ nhà”. Không dưới một lần Marquez chạy núp gió phía sau chiếc Ducati và vươn lên ngay trên đoạn thẳng nhưng vẫn chưa đủ.

Petrucci tỏ ra ổn định kể từ khi vươn lên dẫn đầu lần thứ 2 trong cuộc đua ở vòng thứ 11, trước áp lực lớn từ cả Marquez lẫn Dovi, tay lái #9 vẫn thể hiện bản lĩnh của mình. Đến vòng cuối cùng, khi cả 3 đều đưa ra pha tấn công quyết định ở đoạn thẳng, cả Marquez và Dovi đã vươn lên nhờ phanh muộn hơn nhưng không làm chủ được chiếc xe khiến họ bị chưa cua.

Trong khi đó Petrucci bình tĩnh, không lựa chọn hướng đi của hai tay đua trên, anh chớp thời cơ ở cua 1, lách qua khe hở hẹp để trở lại dẫn đầu. Từ đó anh về đích đầu tiên và giành chiến thắng lịch sử và đầy cảm xúc ngay trên sân nhà của anh lẫn Ducati.

Petrucci (giữa) đánh bại hai “ông lớn” để giành chiến thắng Italian GP

Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp MotoGP của Petrucci, bắt đầu từ năm 2012, và là lần đầu anh về nhất một cuộc đua kể từ chiến thắng ở giải Superstock 1000 Cup cuối năm 2011. Vì thế những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Petrucci bởi sự hạnh phúc khi chiến thắng và quan trọng hơn là mọi áp lực khi khoác lên người bộ đồng phục màu đỏ của Ducati đã được giảm đi phần nào.

Marquez dù không về nhất nhưng với nỗ lực vòng cuối anh ít nhất đã đánh bại một chiếc Ducati số 04 để về thứ 2, có thêm một podium và gia tăng khoảng cách trên BXH cá nhân với Dovi lên thành 12 điểm (115 với 103 điểm). Rins về thứ 4 và tiếp tục giữ vững hạng 3 trên BXH với 88 điểm, trong khi Petrucci vươn lên thứ 4 với 6 điểm ít hơn tay lái Suzuki.

Takaaki Nakagami về thứ 5 – thứ hạng cao nhất anh đạt được tại MotoGP – và là tay lái đứng đầu trong các đội đua độc lập, vì thế anh đã ăn mừng như thể đã vừa chiến thắng cuộc đua. Yamaha tiếp tục gây thất vọng khi chiếc xe có thử hạng cao nhất là của Maverick Vinales ở hạng 6 còn KTM có thể hài lòng với chặng thứ 3 nằm trong top 10 nhờ vào tay lái chủ lực Pol Espargaro.

Chặng đua thứ 7 trong năm 2019 sẽ quay trở lại Tây Ban Nha tại trường đua Catalunya trong gần 2 tuần nữa từ ngày 14 đến 16/06 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Italian GP 2019:

BXH cá nhân sau 6 chặng đua:

