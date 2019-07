Sự kiện:

Đua xe MotoGP

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marquez đang dần khiến các đối thủ nhụt chí

Cuối cùng sau 30 vòng hoàn toàn thống trị, Marquez đã có được điều mình cần, đó là chiến thắng thứ 10 liên tiếp tại Sachsenring, và cũng là lần thứ 7 ở thể thức cao nhất MotoGP. Tay lái #93 sẽ bước vào kỳ nghỉ hè với 5 chiến thắng, 8 podium sau 9 chặng và khoảng cách 58 điểm so với người xếp thứ 2 Dovi, tay lái giờ đây chỉ hơn đồng đội Petrucci có 6 điểm. Với việc Petrucci mới gia hạn hợp đồng cùng Ducati chắc chắn tay lái #9 sẽ quyết tâm hơn để đánh bại Dovi và trở thành tay lái số 1 của đội đua nước Ý.

Vinales lần thứ 2 liên tiếp giành podium với vị tri thứ 2 và cũng vượt qua Rossi để vươn lên xếp thứ 5 trên BXH cá nhân với 85 điểm, chỉ còn kém Rins ở hạng tư 16 điểm nữa. Crutchlow cũng có được podium đầu tiên kể từ chặng mở màn tại Qatar và cân bằng điểm số với tân binh Quartararo.

MotoGP sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng trong khoảng thời gian 1 tháng và sẽ trở lại với chặng đua thứ 10 tại trường đua Brno, Cộng Hòa Séc từ ngày 02 đến 04/08 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua German GP 2019:

BXH cá nhân sau 9 chặng:

VietBao.vn