Sự kiện:

Đua xe MotoGP

Chấn thương xương đòn bất ngờ của Pedrosa

Cựu tay lái Honda người Tây Ban Nha sau khi nói lời chia tay với MotoGP đã quyết định tiếp nhận vai trò chạy test cho KTM ở mùa giải tới. Tay lái #26 là một tài năng của đua xe “xứ bò tót” nhưng những chấn thương liên miên trong nhiều năm qua đã khiến anh không có được một phong độ cao nhất và thời gian để anh ‘dưỡng thương’ cũng chiếm một phần không nhỏ trong sự nghiệp.

Những chấn thương vẫn chưa buông tha Pedrosa

Giờ đây khi đã giải nghệ, chấn thương dường như vẫn không buông tha anh. Mới đây, Pedrosa mới phát hiện ra thêm một chấn thương ở vùng xương đòn và anh buộc phải trải qua một ca phẫu thuật nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải bỏ lỡ đợt test đầu tiên của năm 2019 tại Sepang vào đầu tháng 2 tới.

Sau đó, anh sẽ cần một khoảng thời gian để hồi phục về thể chất theo yêu cầu do sự phức tạp của chấn thương rạn nứt xương đòn (bên phải).

Kế hoạch phục hồi của Pedrosa được kê rất tỉ mỉ bởi nó diễn ra trong thời gian dài và khiến cho kế hoạch thử nghiệm đầu năm 2019 của đội đua nước Áo đã bị gián đoạn đôi chút.

Tất nhiên đây là điều mà họ không hè mong muốn nhưng việc trước mắt là phải xử lý dứt điểm những chấn thương còn tồn tại. Nhưng dù sao anh cũng đã có những bước đầu làm quen trên chiếc KTM tại đợt test ở Jerez tháng 12 vừa qua và sẽ còn nhiều cơ hội trong tương lai.

Lorenzo tự tin trên chiếc RC213V

Jorge Lorenzo thích nghi rất nhanh với chiếc Honda RC213V…

Hai năm vừa qua trong màu áo đỏ của Ducati là khoảng thời gian khó khăn đối với nhà vô địch Jorge Lorenzo khi anh chật vật đi tìm chiến thắng trong hơn 1 năm ròng rã. Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi thông tin anh chuyển sang Honda được công bố và anh được quyền điều chỉnh những cài đặt trên xe. Điều này giúp tay lái #99 có được một chiếc xe mạnh và quan trọng nhất là theo ý mình mong muốn.

Đó chính là lý do tại sao chúng ta được chứng kiến nửa sau 2018 bùng nổ của Lorenzo, tạo ra rất nhiều khó khăn cho ĐKVĐ Marc Marquez và cả người đồng đội Andrea Dovizioso. Rút kinh nghiệm từ đó, anh đến với Repsol Honda cùng hy vọng sẽ có được một chiếc xe phù hợp với phong cách của bản thân hơn và Lorenzo đã có điều mình chờ đợi.

Mới chỉ chạy thử chiếc RC213V được vài lần nhưng tay lái người TBN đã cảm thấy tự tin hơn so với chiếc Ducati GP18 mà anh đã chạy mùa trước. Với thiết kế cho phép có thể qua cua nhanh và hiệu quả hơn, cùng với thiết kế nhỏ gọn hơn, nó dường như phù hợp hơn cho người từng 3 lần vô địch MotoGP so với “thân hình to lớn” của chiếc GP18. Chính vì lý do đó, Lorenzo cảm thấy anh sẽ có được kết quả tốt hơn nhờ vào chiếc xe này.

…nhưng anh thừa nhận sẽ khó đánh bại được Marquez từ sớm

Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ hội giành hạng 1 chung cuộc trong năm 2019, anh vẫn tỏ ra khá khiêm tốn bởi không có kinh nghiệm cùng với Honda và bên cạnh đó những đối thủ trực tiếp đều là những tay lái dày dặn kinh nghiệm trên những chiếc xe quen thuộc.

Nhưng kể từ giờ cho tới ngày diễn ra chặng đua chính thức đầu tiên tại Qatar cuối tháng 3, Lorenzo vẫn còn nhiều cơ hội thich nghi với chiếc Honda phiên bản 2019 qua những đợt test trước mùa giải.

“Tôi không biết mình đã sẵn sàng để cạnh tranh cho chức vô địch ở ngay mùa giải đầu tiên với Honda hay chưa. Nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho cuộc đua đầu tiên đầy khó khăn trước mắt khi chỉ còn 3, 4 đợt test chuẩn bị.” Lorenzo cho biết.

Lorenzo sẽ phải đối đầu với đồng đội mới Marc Marquez và Dovizioso, những người sẽ có năm thứ 7 ở cùng một đội đua, con huyền thoại Valentino Rossi cũng đã gắn bó với Yamaha trong hơn 1 thập kỉ. Họ đều là những ứng viên cho chức vô địch và hiểu rất rõ “chiến mã” của mình. Vì thế chúng ta có thể hiểu phần nào suy nghĩ của tay lái #99.

Bồ Đào Nha “nhăm nhe” tổ chức MotoGP từ năm 2020

Toàn cảnh trường đua Algarve, Bồ Đào Nha

Sự thành công trong vài năm gần đây cùng với sự thăng tiến nhanh chóng của Miguel Oliveira đã giúp đất nước BĐN có một đại diện góp mặt ở thể thức cao nhất của MotoGP lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Oliveira sẽ tiếp tục đầu quân cho đội đua Red Bull KTM nhưng sẽ đua tại đội vệ tinh Tech3 bên cạnh tay lái Malaysia Hyafizh Syahrin trong năm 2019.

Vì vậy, thị trưởng thành phố Portimao, ông Isilda Gomes càng quyết tâm mang MotoGP về đất nước này và đặc biệt là tại trường đua Algarve.

Trường đua quốc tế tại Portimao là một khu phức hợp gồm các đường đua chính, đua karting, công viên công nghệ, tổ hợp thể thao và khu căn hộ và khách sạn 5 sao với tổng chi phí xây dựng khoảng 250 triệu USD. Khu phức hợp được thiết kế bởi Ricardo Pina, hoàn thành vào tháng 10 năm 2008 và được đánh giá loại 2 bởi FIA, cũng là một địa điểm test cho F1.

Trường đua gồm có 3 cấu trúc chính giành cho 3 thể thức khác nhau với cấu trúc đua moto dài 4,658km gồm 15 khúc cua. Hiện tại, Algarve đang là nơi tổ chức chặng Bồ Đào Nha của hai giải đua xe lớn là World SBK và European Le Mans Series.

Hiện nơi đây mới chỉ tổ chức giải World SBK

Như vậy sau một năm 2019 có phần yên ắng, năm 2020 hiện đang dự kiến sẽ có ít nhất 3 “gương mặt” mới, bên cạnh Porttimao, Mexico và Phần Lan cũng rất có thể sẽ xuất hiện trên lịch trình đua trong tương lai. Ngoài ra Indonesia cũng đang lập dự thảo nhằm có một chặng đua cho riêng mình. Vì vậy điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một số chặng đua hiện tại sẽ phải nhường chỗ, rút lui nếu không sẽ có quá nhiều chặng đua trong 1 năm.

VietBao.vn