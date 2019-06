Sự kiện:

Đua xe MotoGP

Quartararo có podium đầu tiên sau rất nhiều nỗ lực

Ở cua 10, khu vực sử dụng phanh lớn nhất cung là khúc cua khó nhất, nơi chứng kiến rất nhiều lần các tay đua mắc sai lầm và lần này nó đã khiến cuộc đua thay đổi hoàn toàn. Lorenzo ở đoạn thẳng trước đó đã chạy ở tốc độ cao khi núp gió phía sau chiếc xe đằng trước, khiến anh mất kiểm soát khi bắt đầu phanh và vào cua, dẫn đến bị trượt xe.

Đáng tiếc thay trên đà lao ra khỏi đường đua, anh đã “càn quét” và kéo theo thêm 3 chiếc xe khác, bao gồm Dovi, Vinales và cả ‘The Doctor’ Rossi, những người có khả năng lớn nhất đánh bại được Marquez trong cuộc đua này. Bốn ứng viên hàng đầu phải rời cuộc đua sớm trong sự tức giận, để lại nhà ĐKVĐ ở vị trí dẫn đầu với khoảng cách ngày một xa dần với nhóm bám đuổi.

Từ đó Marquez liên tục thiết lập vòng chạy nhanh nhất và tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau, nhóm cạnh tranh podium gồm có Rins, Petrucci, Quartararo, Miller và Cal Crutchlow (Morbidelli cũng gặp tai nạn và rời cuộc đua sớm).

22 vòng còn lại nhóm trên là những nhân vật chính của cuộc đua khi họ quyết tâm tận dụng cơ hội ‘ngàn vàng’ để có được podium quý giá. Dù thế, Petrucc và Rins vẫn tỏ ra nhỉnh hơn khi họ biến cuộc chiến thành của riêng mình khi liên tục“ăn miếng trả miếng” lẫn nhau.

Anh em nhà Marquez dần làm chủ 2 thể thức của mình

Nhưng khi liên tục push chiếc xe của mình tơi giới hạn như vậy, tay lái #42 của Suzuki đã phải trả giá khi chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc. Anh tự mắc sai lầm ở cua 1 khiến suýt chút nữa bị loại khỏi cuộc đua nhưng may mắn giúp anh vẫn đứng giữ trong top 6.

Chiếc Ducati của Petrucci cũng đã tới giới hạn và không thể duy trì được vị trí thứ 2, và điều đó giúp Quartararo vươn lên và có được thành tích cao nhất và là podium đầu tiên trong sự nghiệp tân binh người Pháp của Yamaha. Petrucci có podium thứ 3 liên tiếp và rút ngắn khoảng cách với Rins cùng Dovi trên BXH cá nhân, bởi Rins cố gắng trở lại nhưng cũng chỉ có được hạng 4.

Miller và Mir lần lượt xếp thứ 5 và 6, đây cũng là thành tích cao nhất kể từ khi vươn lên MotoGP của Mir. Pol Espargaro có lần thứ 5 cán đích trong top 10 cho Red Bull KTM mùa này trong khi Tito Rabat có lần đầu trở lại top 10 kể từ Austin tháng 4 năm ngoái. Chỉ có tổng cộng 13 tay đua về đích và giành điểm, tất cả các tay lái còn lại bị DNF đều không được ghi điểm.

Marc Marquez có chiến thắng thứ 4 trong năm 2019 và là chiến thắng thứ 48 ở thể thức cao nhất MotoGP. Với chiến thắng quan trọng trên sân nhà, tay lái #93 giờ đã có khoảng cách 37 điểm với người xếp sau trên BXH, một lợi thế lớn sẽ càng cho anh thêm sự tư tin trong nhưng chặng kế tiếp.

Chặng đua thứ 8 diễn ra ở “đền thờ tốc độ” Assen, Hà Lan trong gần 2 tuần tới, từ 28 đến 30/06 tới.

Kết quả chi tiết chặng Catalan GP 2019:

BXH cá nhân sau 7 chặng:

