Sự kiện:

Đua xe MotoGP

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vinales đưa Yamaha trở lại podium

Từ đó, Marquez càng thoải mái hơn trong cuộc chiến vô địch khi anh có thể tính toán nhiều chiến thuật khác nhau cho cuộc đua. Đối thủ chính ở cuộc đua này của anh giờ chỉ còn Rossi và tay lái Suzuki Alex Rins còn Miller dường như không có khả năng cạnh tranh chiến thắng.

Tuy nhiên Rossi chỉ đứng hạng 2 chỉ trong 2 vòng đầu trước khi bị Rins rồi sau đó lại người đồng đội Maverick Vinales vượt qua, rơi xuống hạng 4. Lúc này 2 nhóm dẫn đầu dần hình thành với sự góp mặt của 2 chiếc xe mỗi nhóm, Marquez và Rins dẫn đầu còn bộ đôi Yamaha chạy sau khoảng 2s.

Marquez tỏ ra mạnh ở cả đường thẳng lẫn khúc cua khiến Rins gần như không có cơ hội vươn lên. Nhưng một vài lỗi cua của tay lái #93 giúp Rins vẫn có thể bám sát và nuôi hy vọng. Anh thậm chí đã dẫn đầu trong thời gian ngắn ngủi ở vòng 10 trước khi nhà vô địch lấy lại nhanh chóng.

Ngoài điểm sáng hiếm hoi đó, Rins chạy suốt cả chặng đua luôn ở ngay phía sau chiếc xe Honda, và dù có nhiều khoảnh khắc tưởng chừng như anh sẽ vươn lên nhưng Marquez đã "đóng sập" mọi cánh cửa tấn công lại. Mặt khác trên đoạn thẳng Suzuki không thể so kè với Honda về sức mạnh động cơ nên cơ hội duy nhất của Rins là ở những khúc cua khi họ có tốc độ mòn lốp tốt hơn.

Khoảnh khắc kết thúc cuộc đua

Trong khi hai tay đua cạnh tranh với nhau, Vinales ở đằng sau ngầm ngầm rút ngắn khoảng cách và chờ thời cơ vươn lên dù chiếc xe dường như không có tốc độ như top 2. Càng về cuối, kịch bản tại Red Bull Ring dần dần được tái hiện lại khi Marquez với phong cách chạy "phá" lốp nên không còn độ bám đường ở những vòng cuối cùng, trong khi Rins có tốc độ cực nhanh ở những khúc cua, yếu tố đã giúp anh bám đuôi nhà vô địch.

Tay lái #42 đặc biệt mạnh ở 2 sector cuối và ở vòng áp chót anh đã thể hiện điều đó khi làm một điều không thể. Anh đã chạy ra phía ngoài Marquez với tốc độ khủng khiếp khiến đối thủ cũng bất ngờ, nhưng Marquez đã nhanh chóng chặn mọi khoảng trống để giữ Rins ở phía sau. Tay lái Suzuki quyết không bỏ cuộc, anh tiếp tục tạo sức ép khủng khiếp, chờ đợi thời điểm "vàng" tấn công và đã có được điều đó ở khoảnh khắc quyết định.

Ở cua cuối như ở vòng trước đó, Rins đã tấn công nhưng lần này theo một hướng khác, anh hiểu lốp trên chiếc Honda đã không còn độ bám và xe sẽ trượt khi qua cua. Vì thế anh đã cố gắng chui vào bên trong Marquez và tăng tốc, qua đó cán đích đầu tiên chỉ hơn Marquez 0,013 giây và giành chiến thắng trước sự sững sờ và phấn khích của tất cả thành viên đội Suzuki Ecstar và người hâm mộ.

Chiến tích xuất thần cũng khiến Rins phấn khích ăn mừng ngay sau khi cán đích bởi anh đã gia nhập nhóm các tay đua xuất sắc đã từng đánh bại Marquez ở khúc cua cuối cùng cùng Dovi và Jorge Lorenzo. Đây là chiến thắng thứ 2 trong năm cho Alex Rins giúp anh vươn lên hạng 3 trên BXH với 5 điểm nhiều hơn Danilo Petrucci ở hạng 4 và kém Dovi 23 điểm ở vị trí thứ 2.

Còn Marquez với 20 điểm từ vị trí thứ 2 đã nâng khoảng cách trên BXH lên thành 78 điểm sau 12 chặng đua. Vinales trở lại podium sau 3 chặng với vị trí thứ 3 còn Rossi nằm sát top 3 trong chặng thứ 2 liên tiếp.

Chặng đua thứ 13 sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa, từ ngày 13 đến 15/09 tới tại trường đua Misano, San Marino.

Kết quả chi tiết chặng đua British GP 2019:

BXH cá nhân sau chặng thứ 12:

VietBao.vn