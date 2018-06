17 giờ ngày 22/6/2018 (giờ Việt Nam), phiên chạy thử nghiệm FP1 chặng đua French GP 2018 được chính thức khởi động.

Trường đua Paul Ricard, nơi diễn ra chặng đua thứ 8 của mùa giải Formula 1 năm 2018

Nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton đã không tìm được một chiến thắng kể từ chặng đua tại Tây Ban Nha từ tháng trước nhưng lại có được sự khởi đầu hoàn hảo tại vùng quê nước Pháp với thành tích dẫn đầu trong phiên chạy thử nghiệm FP1 với thành tích nhanh nhất một vòng chạy 1 phút 32 giây 231 ‰.

Trong khi đó tay đua Valtteri Bottas cũng làm hài hài lòng đội đua không kém khi chỉ chậm hơn người đồng đội 0,140 giây và tay đua Daniel Ricciardo của đội đua Red Bull Racing đã chốt chặn top 3 bảng xếp hạng FP1 khi chậm hơn người đứng đầu 0,296 giây.

Lewis Hamilton nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1

Tay đua số 2 của đội đua Ferrari cũng có 23 vòng chạy ở phiên chạy thử nghiệm này nhưng kết quả không thể làm vừa lòng người hâm mộ đội đua này, chậm hơn người nhanh nhất 0,772 giây và trở thành người nhanh thứ tư.

Vừa có chiến thắng ấn tượng tại chặng đua trước nhưng tay đua Sebastian Vettel lại đem đến sự lo lắng không hề nhẹ cho đội đua chủa quản Ferrari. Việc hòa nhập chiếc xe với đường đua chưa tốt khiến tay đua này chỉ thực hiện được 19 vòng chạy thử nghiệm, chậm hơn tay đua đối thủ Lewis Hamilton đến 0,941 giây và chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng FP1.

Bất ngờ đã xảy ra khi cái tên chốt chặn tốp 6 bảng xếp hạng FP1 đã thuộc về tay đua Romain Grosjean của đội đua tân binh Haas, chậm hơn người đứng đầu 1,087 giây nhưng lại nhanh hơn và xếp trên cả tay đua đình đám Max Verstsppen của đội đua Red Bull.

Ở những phút cuối cùng của phiên chạy thử nghiệm, tín hiệu cờ đỏ (dừng phiên chạy thử nghiệm) đã buộc phải bật lên sau tai nạn của tay đua Marcus Ericsson thuộc đội đua Sauber. Ericsson mất quyền kiểm soát chiếc xe của mình tại góc cua số 12, trượt dài ra khỏi đường đua, va chạm với rào chắn và sau đó chiếc xe đua bốc cháy lớn ở mạn phải phía sau chiếc xe.

Chiếc xe đua của Marcus Ericsson bốc cháy dữ dội sau tai nạn

Lực lượng an toàn đường đua đã kịp thời dập tắt đám cháy ngay sau đó, đồng thời rất may mắn đã không có sự cố về tính mạng, tay đua Marcus Ericsson nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe, báo cáo mình vẫn an toàn và phiên chạy thử nghiệm FP1 kết thúc ngay sau đó do hết thời gian.

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất FP1:

Như thường lệ, phiên chạy thử nghiệm FP2 được các tay đua tập trung thử nghiệm nhiều gói cài đặt thông số hơn phiên chạy thử nghiệm trước.

Đến lúc này, đội đua Mercedes đã xác nhận với giới truyền thông rằng họ đã đem đến một gói nâng cấp lớn đối với động cơ ngay tại chặng đua này.

Trong khi tay đua Valtteri Bottas đã phải tạm dừng phiên chạy thử nghiệm trên bộ lốp cực mềm (ultrasoft) do gặp phải vấn đề ở hệ thống làm mát và thành tích chỉ đủ ghi tên vào vị trí thứ 7 bảng xếp hạng. Ngược lại người đồng đội Lewis Hamilton đã chứng minh việc nâng cấp động cơ của đội đua bước đầu đạt thành công nhất định.

Trong hai vòng chạy đầu tiên, tay đua Hamilton, đã trở thành người dẫn đầu thành tích FP2 sau khi vượt qua bộ đôi tay đua của đội đua Red Bull.

Một lần nữa tay đua Lewis Hamilton xuất sắc nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2

Trả lời phỏng vấn nhanh, tay đua Lewis Hamilton cho biết cảm nhận được động cơ mới ổn định và đạt hiệu suất gần mong muốn. Tuy nhiên chưa có thể nói lên điều gì trong hai ngày tiếp theo bởi các đội còn lại cũng có thể sử dụng động cơ đã nâng cấp như chúng tôi.

Tay đua đang đừng đầu bảng tổng sắp Sebastian Vettel có số vòng chạy thử nghiệm nhiều nhất với nhiều gói thông số cài đặt nhất. Tuy nhiên kết quả không đạt được như kỳ vọng, không cải thiện được thành tích so với phiên chạy thử nghiệm trước và xếp vị trí thứ năm trên bảng tổng sắp FP2 với thành tích 1 phút 33 giây 689 ‰.

Sebastian Vettel có một ngày chạy thử nghiệm không như mong muốn

Tay đua Kimi Raikkonen mặc dù cũng không cải thiện được thành tích nhưng vẫn xếp người đồng đội của mình và chậm hơn người đứng đầu Lewis Hamilton đến 0.887 giây.

Tiểu ban an toàn chặng đua cũng đã phải một lần nữa mở tín hiệu cờ đỏ tạm dừng phiên chạy thử nghiệm bở sự cố rơi một bánh xe ra ngoài của tay đua Sergio Perez. Ở khoảng thời gian giữa của phân chạy thử nghiệm FP2, tay đua của đội đua Force India đang chạy tốc độ cao ngang qua góc cua số 7 thì bánh xe rơi ra khỏi xe lăn mạnh giữa đường đua, đồng thời chiếc xe bị mất trọng tâm và quay vòng. May mắn là lốp xe không va phải vào chiếc xe đua nào khác và FIA đang điều tra vụ việc.

Sự cố rơi lốp xe ra khỏi xe và lăn trên đường đua của tay đua Sergio Perez

Ở một diễn biến khác, một lần nữa tay đua Romain Grosjean lại đem đến bất ngờ cho giới hâm mộ lẫn chuyên môn. Mặc dù không cải thiện được thành tích so với phiên chạy thử nghiệm FP1 nhưng tay đua này đã có một ngày làm việc với kết quả khá ấn tượng, tay đua thuộc biên chế đội đua Haas một lần nữa kết thúc ở vị trí xếp hạng thứ 6, chỉ chậm hơn tay đua Sebastian Vettel 1% giây.

Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FP2 khá quen thuộc và đương nhiên không ai khác ngoài tay đua Fernando Alonso mặc dù đội đua McLaren đã đem đến và thử nghiệm khá nhiều gói thông số cài đặt và nâng cấp mới tại Circuit Paul Ricard.

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất FP2:

Đội đua Ferrari đã có những kết quả khá ấn tượng và tốt đẹp ở những chặng đua trước, tuy nhiên sự đeo bám của Mercedes và Red Bull khá gắt gao, đặc biệt là trong ngày chạy thử nghiệm họ đã công khai việc nâng cấp động cơ, là sức mạnh mà đã đưa họ thống trị cả một kỷ nguyên Turbo vừa qua. Điều này khiến cho cuộc đua đến chức vô địch cá nhân lẫn đồng đội sẽ căng thẳng, kịch tính cho đến cuối mùa giải và đặc biệt sẽ hấp dẫn ngay tại chặng đua French Gp 2018 này.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng đoạt pole trong ngày đua phân hạng:

1/ Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2/ Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

3/ Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4/ Max Verstappen (NED/Red Bull)

5/ Daniel Ricciardo (AUS/ Red Bull)

Buổi đua phân hạng chặng đua French GP 2018 sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 23/6/2018 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể đón xem trực tiếp trên các kênh truyền hình thuộc hệ thống truyền hình thể thao Fox Sports.

VietBao.vn