Sự kiện:

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Vettel vẫn đang thường xuyên mắc sai lầm tại Ferrari

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, chỉ trong vòng 7 cuộc đua đã qua, Vettel đã mắc sai lầm ở Bahrain và Montreal, mà nếu như không có nó, anh đã có 2 chiến thắng mùa này. Khi đó khoảng cách không phải là 62 điểm trên BXH như hiện tại mà giảm xuống còn 34 bởi nếu Vettel thắng 1 chặng mà không phải về nhì anh sẽ chuyển từ việc bị gia tăng khoảng cách lên 7 điểm thành rút ngắn 7 điểm, dẫn đến tổng thiệt hại là 14 điểm/chặng, 2 chặng là 28 điểm.

Những chặng tiếp theo “trên giấy tờ” phần lớn đều có lợi cho Ferrari, và nếu khoảng cách là 34 điểm thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra còn như hiện tại, “ngựa chiến” đang gặp quá nhiều khó khăn.

Ross Brawn, giám đốc quản lý của F1 nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc đã lên tiếng yêu cầu FIA sớm công bố rộng rãi tất cả những tài liệu liên quan tới vụ việc trên nhằm giúp tất cả được làm sáng tỏ và chứng minh rằng họ không hề thiên vị Mercedes ở tình huống đó.

Dù sao quyết định cũng đã được đưa ra, không thể thay đổi được kết quả nữa và Canadian GP 2019 sẽ đi vào lịch sử là một trong những chặng đua gây tranh cãi nhất mọi thời đại của F1.

VietBao.vn