Phiên chạy thử nghiệm FP1 đã diễn ra không hoàn toàn suôn sẽ khi những cơn mưa với vũ lượng không đồng đều đổ xuống đường đua. Tuy nhiên cũng nhờ có cơn mưa này mà một tay đua không nằm trong nhóm ba tay đua lớn của F1 lần đầu tiên đã nhanh nhất và đứng đầu phiên chạy thử nghiệm FP1, đó chính là tay đua Sergio Perez thuộc biên chế đội đua ForceIndia.

Tay đua Sergio Perez của đội đua ForceIndia nhanh nhất FP1 sau cơn mưa

Trong khi hầu hết các tay đua nhóm trên không có nhiều vòng chạy thử nghiệm, tiếp nối hưng phấn từ kết quả chặng đua trước, tay đua Sergio Perez đã có một vòng chạy xuất sắc và đạt thành tích nhanh nhất một vòn vòng chạy 1 phút 34giây trên bộ lốp trung gian trong những giây cuối cùng của của phiên chạy.Là tay đua cần cù nhất, với số vòng chạy thử nghiệm cũng nhiều nhất lên đến 28 vòng, tay đua Kimi Raikkonen đã kết thúc thúc ở vị trí thứ hai khi chỉ chậm hơn Perez chỉ 0.550s.

Trong khi đó người đồng đội của tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm này Esteban Ocon cũng xuất sắc không kém, chỉ chậm hơn 0,593 giây và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng FP1.Tay đua vừa có chiến thắng ấn tượng ở Bỉ vào cuối tuần trước Sebastian Vettel hầu như không thử nghiệm được gì. Sebastian Vettel đã có một khởi đầu bị gián đoạn dẫn đến việc phải thay đổi hộp số của chiếc xe chỉ sau bốn vòng chạy.

Tuy nhiên Sebastian Vettel sẽ không bị nhận án phạt do thay bộ phận dự phòng khi đã đạt 6 chặng đua liên tiếp.Bộ đôi tay đua thuộc biên chế đội đua Mercedes có một phiên chạy thử nghiệm thảnh thơi an nhàn. Trong điều kiện đường đua ẩm ướt, nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton chỉ có 6 vòng chạy, chậm hơn người đứng đầu 2,546 giây xếp thứ 11 và tay đua Valtteri Bottas cũng chỉ có 8 vòng chạy, chậm hơn Perez 2,238 giây xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FP1.

Valtteri Bottas rất cố gắng nhưng chỉ chị đạt vị trí thứ 10 trên BXH FP1

Tay đua Daniel Ricciardo của Red Bull Racing đã mất một khoảng thời gian đầu do chiếc xe của mình bị trục trặc khi đội đua quyết định thử nghiệm so sánh back-to-back giữa động cơ mới và cũ của Renault nhưng kết thúc phiên làm việc ghi tên mình ở vị trí thứ năm bảng xếp hạng. Ricciardo chạy bản nâng cấp "Spec C" trong khi người đồng đội Max Verstappen tiếp tục thử nghiệm bản nâng cấp động cơ cũ "Spec B" từ cuối tuần trước tại Bỉ.

Lãnh đội Horner đạ tiết lộ "Những gì chúng tôi cần làm là thực hiện một cuộc cải cách vào cuối ngày hôm nay để xem nếu nó có hiệu quả sẽ cho cả hai tay đua dùng phiên bản nâng cấp "Spec C" vào ngày đua cuối tuần. Việc sử dụng động cơ mới của Ricciardo có nghĩa là tay đua bị phạt nặng trong tuần thứ hai liên tiếp, khả năng mợt lần nữa Daniel Ricciardo một lần nữa phải xuất phát ở cuối đoàn đua. Tay đua Nico Hulkenberg của Renault cũng sẽ phải nhận án phạt tương tự Daniel Ricciardo đã lắp đặt và sử dụng động cơ mới.

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1:

Thời tiết đã không còn khắc nghiệt và ủng hộ phiên chạy thử nghiệm FP2. Toàn bộ tay đua đề đã có nhiều vòng chạy thử nghiệm hơn và qua trọng hơn nữa chính là chạy bù những gói thông số chưa thể thử nghiệm được ở phiên chạy thử nghiệm FP1.Lúc này cũng chính là lúc Ferrari trở mình tỉnh giấc và thể hiện ai là lãnh chúa ngay trên lãnh địa của mình.

Phiên chạy thử nghiệm FP2 đã chứng kiến một vụ tai nạn đối với tay đua Marcus Ericsson của đội đua Sauber. Ở tốc độ lên đến 322 km/h tay đua này đã không làm chủ được tay lái và chiếc xe đua đã gặp nạn, va chạm với các chướng ngại vật, quay lên không trung nhiều vòng và cũng bật xuống mặt đấy nhiều vòng sau đó mới dừng hẵn. Lần tai nạn này tín hiệu cờ đỏ đã được bật lên để tạm dừng cuộc đua, rất may mắn sau tai nạn không có sự cố gì liên quan đến tính mạng con người.

Marcus Ericsson gặp tai nạn, đường đua phải tạm dừng

Sau khi tín hiện đèn đỏ được tắt đi tay đua Sebastian Vettel đã lập tức xuất hiện trên đường đua và cũng lập tức chiếm lĩnh mọi thông số của phiên chạy thử nghiệm này.Đạt thành tích nhanh nhất một vòng chạy 1 phút 21 giây 105 ‰ qua đó Sebastian Vettel trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2. Người đồng đội Kimi Raikkonen có 31 vòng chạy và cũng nhanh không kém khi chỉ chậm hơn 0,270 giây chịu thúc thủ ngay sau Sebastian Vettel.

Bộ đôi tay đua thuộc biên chế đội đua Mercedes có một ngày làm việc được cho là khá thành công nhưng sự thành công đó cũng không thể đưa họ lên chiếm lĩnh những vị trí nhanh nhất. Nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton có 31 vòng chạy thử nghiệm nhưng vẫn chậm hơn người đứng đầu 0,287 giây và xếp vị trí thứ ba trên BXH. Trong khi đó người đồng đội có đến 35 vòng chạy thử nghiệm và cùng chung số phận khi chậm hơn Vettel 0,698 giây và xếp thứ tư trên BXH.

Vettel quá nhanh, quá nguy hiểm ở Monza 2018

Đằng sau cuộc cạnh tranh giữa Ferraris và Mercedes là cuộc đối đầu giữa nội bộ đội đua Red Bull Racing - Max Verstappen và Daniel Ricciardo. Tay đua trẻ có phần nhỉnh hơn về thành tích nhanh nhất một vòng chạy nhưng cũng không quan trọng bởi khoảng cách tạo ra được là rất nhỏ.

Chưa kể ở ngày đua chính thức nếu Max Verstappen cũng được lãnh đội cho sử dụng phiên bản mới của động cơ thì cơ hội xuất phát ở cuối đoàn đua là như nhau. Kết thúc FP2 tay đua Max Verstappen nhỉnh hơn một chút về thành tích và ghi tên mình ở vị trí thứ 5 còn Daniel Ricciardo xếp ngay sau đó trên BXH FP2.

Kết quả tốp 6 tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2:

Dự đoán 5 tay đua có khả năng đoạt pole trong ngày đua phân hạng: 1 Sebastian Vettel (GER/Ferrari). 2 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes). 3 Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari). 4 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes). 5 Max Verstappen (NED/Red Bull).

Buổi đua phân hạng sẽ được diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 01/9/2018 (giờ Việt Nam) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

VietBao.vn